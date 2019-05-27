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Bakan Kurum: "Fikirtepe’de metruk bina kalmayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bunların yıkımı konusunda valiliğimize talimatları verdik" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan binalarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: "Fikirtepe’de metruk bina kalmayacak"

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bunların yıkımı konusunda valiliğimize talimatları verdik" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan binalarda incelemelerde bulundu. İncelemeleri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Fikirtepe’de sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden iki vatandaşa rahmet, ailelerine sabır diledi. Fikirtepe’de kısa süre içerisinde bir kentsel dönüşüm ofisi kurulacağını da açıklayan Bakan Kurum, “Bugün elim bir kaza meydana geldi. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yangın sebebiyle ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bunların yıkımı konusunda valiliğimize talimatları verdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz bu tespitleri yapacaklar. 100’ün üzerinde bu güne kadar metruk binanın yıkımı gerçekleşti. Kalan binaların yıkımı da hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Biten projelerle birlikte çevre düzenlemeleri ile birlikte de burada yaşayan vatandaşlarımıza gerekli altyapı imkanlarını sağlamış olacağız” diye konuştu.
İncelemesi öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kendisiyle konuşmak isteyen yaşlı bir vatandaşın sorunlarını dinledi. Kendisine “Elini ayağını öpeyim, sorunumu çöz” diyen kadına “Estağfurullah” şeklinde karşılık veren Bakan Kurum, elini öptüğü yaşlı kadına sorununun çözüleceği sözünü verdi.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum:

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