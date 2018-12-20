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Bakan Kurum: Gecekonduların yerine 30 katlı binalar istemiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Gecekondunun yerine biz 30 katlı bina istemiyoruz ve böyle bir dönüşüme de müsaade etmeyeceğiz. Cami merkezli, etrafında meydanları, parkları olan ve o meydan ve şehir etrafında konutların ve sosyal alanların yerleştiği yerlerin bir çok örneği var'' dedi.

Bakan Kurum: Gecekonduların yerine 30 katlı binalar istemiyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Gecekondunun yerine biz 30 katlı bina istemiyoruz ve böyle bir dönüşüme de müsaade etmeyeceğiz. Cami merkezli, etrafında meydanları, parkları olan ve o meydan ve şehir etrafında konutların ve sosyal alanların yerleştiği yerlerin bir çok örneği var'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda konuştu. Bakan Kurum, gecekondunun yerine 30 katlı bina istemediklerini söyleyerek, "Böyle bir dönüşüme müsaade etmeyeceğiz. Yaptığımız dönüşümler şehrin silüetine uygun olan ve yapılan projeye baktığımızda 'bunu iyi ki yapmışız, çok doğru proje' dediğimiz projeler olacak. Cami merkezli, etrafında meydanları, parkları olan ve o meydan ve şehir etrafında konutların ve sosyal alanların yerleştiği yerlerin bir çok örneği var. Dolayısıyla bizim yapacağımız kentsel dönüşümde bu arz talebe, ihtiyaca yönelik ve öncelik sırasına göre şehirlerde bir dönüşüm olarak gerçekleştirilecek ve bunu bu dönüşüm içerisinde vatandaşın da içinde olduğu rızaya dayalı, değer esaslı bir proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz.'' dedi.

'YILLIK 25-30 BİN KONUT'
TOKİ ile kentsel dönüşümde yıllık 25, 30 bin konut hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, "Burada bizim 'bu işten para kazanalım, kar edelim' gibi bir derdimiz yok. Asıl olan bugün bizim de yaşadığımız depremde vatandaşımızın en az zarar görmesi. Dolayısıyla bu çerçeve bizim için çok önemli. Kentsel dönüşümü biz ikiye ayırıyoruz. İlk olarak tarihi kent merkezlerindeki kentsel yenilemeler diğeri ise çökük ve gerçekten afet riski taşıyan alanların dönüşümü. Biz şehir kültürümüzü kullanarak şehir meydanlarını da ortaya çıkarmak gerekiyor'' diye konuştu.

'ÇEVRECİ PROJELER'
Yapılacak bu dönüşümlerin içerisinde yürüme yolu ve bisiklet yolunun da olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu planlarımızın içerisinde 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yürüyüş yolu, 60 bin metrekare de gürültü bariyeri yaparak daha çevreci projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun dışında yönetmeliklerimizde artık bisiklet ve yürüyüş yollarını zorunlu hale getirdik. Otopark yönetmeliğini değiştirerek, yeni yapılacak alanlarda artık her beldeye bir otopark alanı verilmesi zorunlu hale geldi. Yeni yapılacak imar planlarında bisiklet ve araçlar için 'park et, devam et' şeklinde araç ve bisiklet yerlerinin bırakılmasına karar verildi. Uygun olan yerlerde, bisiklet yolları olmayan yerlerde yürüyüş yollarının yapılması da artık zorunlu hale geliyor."

'ÇİPLİ BETON UYGULAMASI'
'Akıllı Şehir' projeleri ile çipli beton uygulamasına da geçeceklerini belirten Kurum, "Şantiyelerde atılan betonlara bir çip yerleştirilerek ne zaman beton atıldı, hangi saatte atıldı, kim kontrol etti' gibi bu bilgilerin hepsine istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz sistemi getireceğiz'' dedi.
FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: Gecekonduların yerine 30 katlı binalar istemiyoruz

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