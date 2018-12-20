Bakan Kurum: Gecekonduların yerine 30 katlı binalar istemiyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Gecekondunun yerine biz 30 katlı bina istemiyoruz ve böyle bir dönüşüme de müsaade etmeyeceğiz. Cami merkezli, etrafında meydanları, parkları olan ve o meydan ve şehir etrafında konutların ve sosyal alanların yerleştiği yerlerin bir çok örneği var'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda konuştu. Bakan Kurum, gecekondunun yerine 30 katlı bina istemediklerini söyleyerek, "Böyle bir dönüşüme müsaade etmeyeceğiz. Yaptığımız dönüşümler şehrin silüetine uygun olan ve yapılan projeye baktığımızda 'bunu iyi ki yapmışız, çok doğru proje' dediğimiz projeler olacak. Cami merkezli, etrafında meydanları, parkları olan ve o meydan ve şehir etrafında konutların ve sosyal alanların yerleştiği yerlerin bir çok örneği var. Dolayısıyla bizim yapacağımız kentsel dönüşümde bu arz talebe, ihtiyaca yönelik ve öncelik sırasına göre şehirlerde bir dönüşüm olarak gerçekleştirilecek ve bunu bu dönüşüm içerisinde vatandaşın da içinde olduğu rızaya dayalı, değer esaslı bir proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz.'' dedi.