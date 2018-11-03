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Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

'EKONOMİK SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Tekirdağ'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)

'EKONOMİK SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Tekirdağ'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenerek Türkiye'nin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı artırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı. İthalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor. İnşallah bu krizden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.
'BAKANLIĞIMIZDA 39 ADET EYLEM PLANIMIZ VAR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eylem planları hazırlandığını anımsatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu eylem planları içinde bizim de bakanlık olarak 39 tane eylem planlarımız var. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, sosyal konutlar, şehit ailelerine konutlar, yürüyüş yolları bisiklet yolları, altyapı, üst yapıya ilişkin pek çok yatırımlar, çevre yatırımları ki Ergene ve Çorlu'yu, Tekirdağ'ı çok yakından ilgilendiren çevre yatırımları, köylerimize millet konakları projemiz var. O projelerimize geçtik yine eylem planlarımızda yer alıyor. Sanayileşme Tekirdağ açısından önemli. Sanayileşmenin yanın da tarım da önem arz ediyor. Bu öneme ilişkin de biz hazine arazilerimizi biliyorsunuz kiralama yöntemiyle vatandaşın kullanımına açtık. Hem tarım hem de hayvancılık gelişsin diye projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Marmara'yı tamamen birbirine bağlayan çevre yollarıyla birlikte bittiği zaman ulaşımı, lojistiği buradaki sanayiyi istihdamı arttıracak. Gerçekten bölgeyi çok daha fazla önemli bir konuma getirecek. Bizim projelerimize 'bitmez' dediler ama en son 29 Ekim'de üçüncü havalimanımızı açtık. Çok büyük bir proje. Bu yatırım da tamamen özel sektörle yapıldı. Çanakkale Köprüsü de aynı şekilde büyük proje bölge için. İnşallah bunu da 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımızın, milletimizin ülkemizin kullanımına açacağız. Hem Balkanlara hem de Avrupa'ya ulaşım çok daha rahat hale gelecek."
Bakan Murat Kurum ve beraberindekiler, AK Parti il binasındaki ziyaretin ardından Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su tesislerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

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Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)

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