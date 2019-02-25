Bakan Kurum: “Karamanımızın, şehirlerimizin 50 yıl sonrasını planlamak zorundayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanının açıkladığı manifesto çerçevesinde 11 maddenin 8 tanesinin kendi bakanlığını ilgilendirdiğini söyleyerek, "50 yıllık, 100 yıllık planlarımızı yapacağız. Karamanımızın, şehirlerimizin 50 yıl sonrasını planlamak zorundayız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına katılmak ve bu kapsamda sivil toplam kuruluşları ile sanayicilerle toplantı yapmak üzere Karaman’a geldi. Bakan Kurum, AK Parti Karaman İl Teşkilatında, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, AK Parti milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Kurum, il teşkilatında yaptığı açıklamada, çevreyi koruyan değer katan, kültür üreten, dünya şehirleriyle yarışan marka şehirler yapmak istediklerini söyledi. Bu manada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manifestosunu hatırlatan Bakan Kurum, "Bu manifesto çerçevesinde 11 maddelik eylem planı vardı. 11 maddenin baktığınızda 8 tane maddesi de direkt bizim bakanlığımızı ilgilendiriyor. Nedir bunlar? 50 yıllık, 100 yıllık planlarımızı yapacağız. Karamanımızın, şehirlerimizin 50 yıl sonrasını planlamak zorundayız. 50 yıl içerisinde bu şehirdeki tarım alanlarını, bu şehirdeki turizm alanlarını, bu şehirdeki sanayi alanlarını planlamak suretiyle ve bu planı da hakkaniyet çerçevesinde kimseye ayrıcalık tanımadan, kimseye farklılık tanımadan ve sizin de içinizde olduğu bir süreç içerisinde bu planları yapmak zorundayız. Bu planları yaparken bütün ulusal, mekansal strateji planı çerçevesinde ve onun altlığı çerçevesinde inşallah şehrimizin, Karamanımızın 50 yılını planlayacağız. Bu plan altlığı kentsel dönüşüm stratejisi olacak. Kentsel dönüşümle alakalı Karamanımız 5. derece deprem bölgesi. Çok acil dönüşmesi gereken alanları yok. Ancak şehir merkezinde yıkık, çöküntü alanlar var. Bu alanları boşaltmak ve şehir merkezinde bir meydan oluşturmak suretiyle bir çalışmamız var. İnşallah o çalışma Karamanımız için çok önem arz ediyor. O çalışmayı yaptığımız zaman şehirdeki kentsel dönüşümü, şehirdeki tarihsel, kültürsel dönüşümü inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bunun dışında sanayi alanlarını biliyorsunuz şehrin dışına çıkarma projemiz var. Yine Karaman’da da bu tarz projemiz var. Küçük Sanayi Sitesini şehrin dışına çıkaracağız. Hem mevcut yerinde Millet Bahçesi yapmak suretiyle hem de buradaki vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir şehir planlaması yapmak istiyoruz. Tabii alt yapıdan üst yapıya bu manifestoda birçok madde var. Biz de şehirlerin yaşam kalitesini arttırmak adına bu manifesto çerçevesinde inşallah bütün şehirlerimize gitmek suretiyle de bu çalışmayı yapıyor olacağız" diye konuştu.

“Bu ülke CHP iktidarı döneminde ne zaman bahar gördü ki bu martta görsün”

CHP’nin seçim manifestosunu da açıkladığını anımsatan Bakan Kurum, "Diyorlar ki manifestoda Mart’ın sonunda bahar gelecek. Ya bu ülke CHP iktidarı döneminde ne zaman bahar gördü ki bu Mart’ta görsün. CHP’nin karnesi belli. Pehlivan mindere çıkışından bellidir değerli hemşehrilerim. Bunların belediyecilik karnesi de belli, kariyeri de belli. Biz inşallah bu anlayışı biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 1994 yılında CHP belediyecilik anlayışı Türkiye tarihine şöyle kazınmıştır; çöp, çamur, çukur belediyeciliği. Cumhurbaşkanımız geldiğinde işte bu üç olayla mücadele etti. Baktığınızda İstanbul’da çöp dağları vardı. Bu çöp dağlarını kaldırabilmek adına biz düzen, depolama tesisleri yaptık. Haliç’in temizlenmesi için boğazdan su aktardık ve şu an Haliç’te balıklar yüzüyor. Sokaklarda çöpler toplanmıyordu, su kuyrukları vardı. Çöp dağlarında patlamalar oldu ve kardeşlerimizi kaybettik. O günden bugüne baktığınızda Türkiye’nin çehresi adeta değişti. Şehirleri çehresi değişti. Karaman’a da baktığınız da aslında bu 16 yıllık süreçte şehir, hastanesiyle, yoluyla okullarıyla birçok süreci gelişti. İnşallah gelişmeye de devam edecek" dedi.