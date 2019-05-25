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Bakan Kurum kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 18:35 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa ve Esenler ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa ve Esenler ilçelerinde incelemelerde bulundu. Öncelikli hedeflerinin yıkılma riski olan alanların dönüşümü olduğunu belirten Bakan Kurum, “2020 yılına kadar tüm bağımsız birimlerin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da ve Esenler’de kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Topkule Kışlası’nda incelemelerde bulunan Bakan Kurum’a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve bürokratlar eşlik etti. 19 Mayıs’ta süresi dolan genelge kapsamında öncelikli olarak riskli alanların dönüşümüne başlayacaklarını belirten Bakan Kurum, bu alanda yapılacak olan millet bahçesinin de müjdesini verdi.

“Millet bahçesi ve riskli binaların dönüşümü rezerv konutlarımız olacak”
Gelecek hafta Türkiye genelinde kentsel dönüşümle ilgili eylem planını açıklayacaklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biliyorsunuz valilikler kanalıyla belediyelerimize bir genelge göndermiştik. Genelgemizin süresi 19 Mayıs’ta bitti. Gelen veriler ışığında da inşallah önümüzdeki hafta tüm Türkiye’deki eylem planımızı açıklamış olacağız. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda içinde bulunduğumuz alan da yaklaşık 8 milyon metrekarelik bir alan. Bu alan içerisinde 1 milyon 800 bin metrekaresi olmak üzere çok örnek bir şehircilik anlayışıyla tasarladığımız, planladığımız az katlı yatay mimarı anlayışıyla projelendirdiğimiz projenin yerini inceliyoruz. Öncelikli olarak şunu ifade etmek isterim ki bu alan içerisinde milletimizin kullanımına sunacağımız çok önemli bir millet bahçesi olacak ve bunun dışında da bölge ilçelerimiz için, o riskli binaların dönüşümü için üreteceğimiz rezerv konutlarımız olacak” dedi.

“2020 yılına kadar tüm bağımsız birimlerin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız”
Şehrin içerisindeki yıkılma riski olan binaların dönüşümünde bu alanlara inşa edilecek rezerv konutların kullanılacağını ifade eden Bakan Kurum, “Bu alanımız ikiye ayrılıyor. 8 milyon metrekarelik kısmı burada, diğer kısmı TEM’in hemen güneyinde yer alıyor. Yaklaşık o bölgede de 9 bin bağımsız bölüm üreteceğiz. 2020 yılına kadar tüm bağımsız birimlerin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Oradan aldığımız konutları da şehrin içerisindeki sosyal donatı alanlarında yıkılma riski olan alanların dönüşümünde kullanacağız. Esenler sınırları içerisinde Bağcılar’da, Sultangazi’de bu bölgedeki tüm belediyelerimizin dönüşümünde, bil hassa o yıkılma riski olduğunu düşündüğümüz acil öncelikli dediğimiz alanlardaki binaların dönüşümünde bu rezerv konutlarımızı kullanacağız. Bunun dışında İstanbul’umuza örnek diyebileceğimiz yatay mimariyle zemin artı 4’ü geçmeyen projeler üreteceğiz. Bu projelerde de vatandaşlarımız sosyal donatılarıyla, her türlü imkanlarıyla burada yaşama imkanına erişmiş olacaklar” diye konuştu.

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