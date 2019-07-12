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Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tıpkı Rize’nin Ayder Yaylası’nda olduğu gibi Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de de dönüşümün başlayacağını belirterek “Sezon bitimine müteakip burada uygulamaya geçmek istiyoruz.

Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tıpkı Rize’nin Ayder Yaylası’nda olduğu gibi Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de de dönüşümün başlayacağını belirterek “Sezon bitimine müteakip burada uygulamaya geçmek istiyoruz. Öncelikle olarak kaçak yapıların ve imar barışına dahil olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.
Bakanlığı tarafından iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını bugün Trabzon’da açıklayan Bakan Murat Kurum, Cuma namazının ardından turizm merkezi Uzungöl’e giderek burada incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Uzungöl’de beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarının detaylarını paylaşan Bakan Kurum “Trabzonumuzun, Türkiyemizin medarı iftarı turizm cenneti Uzungölümüz yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilmiş ve yine 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş çok özel bir yerimiz. Yılda yaklaşık 2-2,5 milyon turist ziyaretçisi olan ve geldiğinde herkesin hayran kaldığı bir turizm cennetimiz. Ancak Ayder Yaylası’nda olduğu gibi Uzungölümüzde de Osmanlı’dan bu yana kalan vatandaşlarımızın olduğu ancak o günden bugüne yapılaşma olarak da bizim tarihimize kültürümüze uygun olmayan kaçak yapıların da içinde olduğu bir yapılaşma olduğunu hep birlikte izliyoruz. Ayderimizde Ayder’e ilişkin bir kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Şimdi Uzungöl’de gerekli incelemelerimizi yaptık. Aynı Ayder’de olduğu gibi vatandaşlarımız ile elbirliği içinde onlarla omuz omuza buradaki dönüşümü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Uzungöl’de imar barışına uygun olmayan 118 yapı var”
Uzungöl’de imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapı olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum “Bu yapılara ilişkin tebligatları yaptık. Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yine Çaykara Belediyemiz ile birlikte yapacağız ve sezon bitimine müteakip burada uygulamaya geçmek istiyoruz. Öncelikle olarak kaçak yapılanı yıkımını gerçekleştireceğiz. İmar barışına dahil olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ün içinde ciddi anlamda bir trafik problemi var. Bu trafik sorununu halledecek bir otoparkı veya birden fazla otoparkı da bölgeye kazandıracağız. Hem girişinde hem de çıkışında olmak üzere 2 otopark öngörüyoruz. Burası bizim en önemli millet bahçelerimizden parklarımızdan biri olacak ve bu çerçevede etrafındaki yürüme yollarını yenileyeceğiz. Vatandaşlarımız burada daha iyi şartlarda yürüsünler koşsunlar güzel bir şekilde vakit geçirsinler diye” şeklinde konuştu.

“Uzungöl’ü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz”
“Koruma amaçlı en kısa zamanda imar planını hazırlayıp o imar planı çerçevesinde buradaki mimari süreci yönetmiş olacağız” diyen Bakan Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Buna uygun olmayan yapıların da tebligatlar sonrasında yıkımını gerçekleştireceğiz. Burada uygun alanlarda vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisini Uzungöl’de yapacağız. Uygun olmayan yapıların yıkımı ve bunların uygun yere taşınması sürecini büyükşehir ve ilçe belediyemiz ile birlikte yapıyor olacağız. Çok kısa zamanda özlenen Osmanlı Dönemi’nden atalarımızın bize emanet olarak bıraktığı tarihi ve kültürel alanı koruyarak inşallah gelecek nesillere aktarmak istiyoruz.”
Bakan Kurum, incelemelerinin ardından Rize’ye hareket edecek.

Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek”

Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek”

Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek”

Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek”

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