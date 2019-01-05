- Bakan Kurum, vatandaşlara bez çanta dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara bez çanta dağıtarak, "Bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevremize, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz, çocuklarımız ve daha güzel bir dünya için uygulamayı hep birlikte destekliyoruz." dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Kurum, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç tarafından karşılanan Kurum, toplantı salonunda brifing aldı. Kurum ve beraberindeki heyet, şirketin Sinter Fabrikaları bölgesinde yapımı tamamlanan "Sinter Tesisleri Desülfürizasyon Sistemi, Sinter Soğutucu Bölgesi Toz Toplama Sistemi ve Sinter Kireçtaşı Kırma-Eleme Toz Toplama Sistemi" yatırımlarını inceledi.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada yapılan çevre yatırımlarını denetlediklerini belirterek, "Şu an bulunduğumuz bölge kükürtdioksit oranının daha önce en yüksek olduğu yerdi. Şimdi yapılan yatırımla kükürtdioksit oranı 'yok' denilecek kadar az seviyelerde. Yaklaşık 22 milyon dolarlık tesisimizle Karabük'ümüzün havası artık daha temiz bir sürece girdi. Şubat ayında tesisteki çevre yatırımları bittiği zaman KARDEMİR çevreye, doğaya duyarlı; üreten, emeğin, alın terinin temsili olduğu bir fabrika olarak bölgeye hizmet edecek." diye konuştu.