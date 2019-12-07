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Bakan Pakdemirli: 84 projeye 113 milyon liralık hibe desteği sağlanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 5'inci Başvuru Çağrısı 4'üncü Grubu'nda destek almaya hak kazanan 84 projeye 113 milyon liralık hibe sağlanacağını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 5'inci Başvuru Çağrısı 4'üncü Grubu'nda destek almaya hak kazanan 84 projeye 113 milyon liralık hibe sağlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede, TKDK'nın 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 5'inci başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 4'üncü grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Açıklanan, 4'üncü grupta 84 projeye toplam 113 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 275 milyon lira yatırım yapılması ve 400 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin; 23'ü meyve-sebze soğuk hava deposu, 21'i süt çiftliği, 16'sı besi çiftliği, 10'u broyler (etlik piliç) çiftliği, 6'sı süt işleme, 5'i kırmızı et işleme, 2'si su ürünleri işleme ve 1'i de kanatlı eti işleme yatırımını kapsıyor."
2019 PROJE BAŞVURU MİKTARI 443 MİLYON EURO
Bakan Pakdemirli, IPARD-II kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik yeni proje başvuru çağrılarının devam ettiğini belirterek, "25 Kasım 2019 tarihinde 50 milyon Euro (320 milyon lira) hibe bütçeli IPARD-II 8'inci proje başvuru çağrısına çıkıldı. Bu çağrıda ise, işleme ve pazarlama sektörlerinde makine-ekipman alımı ve yenilenebilir enerji ekipmanları desteklenecek. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 1 milyon Euro ila 3 milyon Euro’ya kadar olan kısmına yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe sağlanacak. Böylece IPARD-II 8'inci başvuru çağrısıyla birlikte 2019 yılında çıkılan proje başvuru çağrı miktarı toplamda 443 milyon Euro'ya (2,8 milyar TL) ulaşmış olacak" dedi.
8 YILDA 14 BİN TESİSE DESTEK SAĞLANDI
Bakanlık olarak IPARD kapsamında son 8 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda sağlanan 4 milyar lira hibe ile 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını, 7 bini kadın ve gençlere ait 14 binden fazla tesisin desteklendiğini ve 60 bin yeni istihdam oluşturulduğunu söyledi.​

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