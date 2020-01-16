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  4. Bakan Pakdemirli, Almanya'ya gidiyor

Bakan Pakdemirli, Almanya'ya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12'nci Tarım Bakanları Konferansına katılmak ve çeşitli temaslarda bulanmak üzere 16-20 Ocak tarihleri arasında Almanya'ya ziyarette bulunacak.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12'nci Tarım Bakanları Konferansına katılmak ve çeşitli temaslarda bulanmak üzere 16-20 Ocak tarihleri arasında Almanya'ya ziyarette bulunacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, ocak ayında Berlin'de düzenlenecek Uluslararası Yeşil Hafta (IGW) fuarına katılacak. Daha sonra, Gıda ve Tarım Küresel Forumu kapsamında gerçekleştirilecek 'Tarım Bakanları Zirvesi'ne iştirak edecek olan Bakan Pakdemirli, ardından 2020 Gıda Zirvesine katılacak. Zirvede, 'Tarımsal Kalkınma için Ticaret' konulu oturumda konuşacak olan Bakan Pakdemirli, ayrıca Moğolistan, Özbekistan, Almanya, Brezilya, Hırvatistan ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve FAO Direktörü ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Pakdemirli, Almanya programı kapsamında Almanya’da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya da gelecek.

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