Bursa Uludağ’da Dünya Meteoroloji Günü kutlama programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Biz meteorolojiye; yarın şemsiye mi alsak, kalın mı giyinsek gibi küçük bir zaviyeden de bakmıyoruz. Meteorolojinin ortaya koyduğu tahminler ve veriler artık günümüzde; spordan ekonomiye, şehircilikten savunmaya kadar bütün ulusal ve uluslararası faaliyetleri yönetiyor" dedi. Bakan Pakdemirli Ege Üniversitesiyle birlikte geliştirilen yeni proje sayesinde de vatandaşları artık polenlere karşı da uyaracaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Uludağ’da Ekonomi Zirvesi kapsamında Dünya Meteoroloji Günü kutlama programına da katıldı. 1961’de ilan edilen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’nün bu yıl ki temasının "Güneş, Dünya ve Hava" olarak belirlendiğini belirten Bakan Pakdemirli, "21. asrın çevresel ve küresel şartlarına bakıldığında, ortaya konan bu temayı oldukça isabetli buluyoruz. Zira günümüzde dünya, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir biçimde dönüşmekte, hızlı bir biçimde değişmektedir. Hızlı nüfus artışı, artan enerji kullanımı ve sanayileşmeyle birlikte; “Güneş, Dünya, Hava” etkenleri ve değişkenleri, bütün hayati faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Buna bağlı olarak milletler ve devletler, meteorolojik olaylara bağlı doğal afetlerin tesirleriyle daha yakından ilgilenmektedir" dedi.

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu tarafından her yıl yayınlanan Küresel Riskler Raporunun zirvesinde 3 yıldır ’şiddetli meteorolojik hadiselerin’ yer aldığını belirten Pakdemirli, "İşte böyle bir dünyada Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz; ulaştırma, tarım, ormancılık, enerji, çevre, şehircilik, adalet, sağlık, turizm, spor gibi sektörlere verdiği hizmetlerle ulusal ekonomimize önemli katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine hava, kara ve denizde verdiği destekle de yurt savunmasına katkıda bulunmakta ve doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında da ilgili paydaşları desteklemektedir. Yani biz meteorolojiye yalnız karnımızın doyması, tenceremizin kaynaması için bakmıyoruz. Ya da biz meteorolojiye; yarın şemsiye mi alsak, kalın mı giyinsek gibi küçük bir zaviyeden de bakmıyoruz. Meteorolojinin ortaya koyduğu tahminler ve veriler artık günümüzde; spordan ekonomiye, şehircilikten savunmaya kadar bütün ulusal ve uluslararası faaliyetleri yönetiyor, yönlendiriyor. İşte biz de bu idrak ve farkındalıkla; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle sıkı çalışıyor, sık sık bir araya geliyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, gözlem sistemlerinin ülke sathına yayılması ve sürekli faal tutulması için gayret sarf ettiğini ve teknolojik altyapısını sürekli güçlendirdiğini belirten Dr. Bekir Pakdemirli, "Günümüzde bu kapsamda ülke sathına yayılmış bulunan bin 866 adet gözlem sistemi ile ülkemizde 7 gün 24 saat esası ile çalışarak meteorolojik hadiseleri takip etmektedir. Bu kapsamda 9 Şubat 2019’da Antalya Havalimanında açılışını gerçekleştirdiğimiz ’Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi’ gibi uçuş güvenliğine katkıda bulunan yatırımları da hayata geçirdik" ifadelerini kaydetti.

"Son 1 yılda meteorolojik tahminler yüzde 85 oranında başarılı oldu"

Son 1 yılda meteorolojik tahminlerin yüzde 85 oranında başarılı olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "2018 yılı yağış tahmin tutarlılığı yüzde 91,4 olarak gerçekleşirken, sıcaklık tahmin tutarlılığında yüzde 87,2 ile şu ana kadar en yüksek tutarlılık oranına ulaşılmıştır. 2018 yılında 798 adet kuvvetli meteorolojik hadise için erken uyarı yayınlanmıştır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği bakış açısıyla ilk defa Bakanlığımız döneminde gerçekleştirilen bir uygulama. Böylelikle meteorolojik erken uyarılar TZOB üyesi 4,8 milyon çiftçinin cep telefonuna gönderiliyor. 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen standartlara uygun olarak artık meteorolojik uyarılar renk kodları ile veriliyor. İlçe bazında verilen uyarılar böylelikle çok daha kolay anlaşılıyor. Yine bizim dönemimizde ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte ’vira Bismillah’ diyerek açtığımız balık sezonunda, meteorolojik uyarıları tam 2 bin 500 balıkçımızın cep telefonuna göndermeye başladık. ’Balığın ağınızda olması için meteorolojik uyarıların cebinizde olması lazım’ dedik ve bunu da sağladık. Tabii bu arada 2018 yılı içerisinde saniyede 167 trilyon işlem gerçekleştiren Süper Bilgisayar sistemimiz hizmete girdi. Bu sistem ile sayısal hava tahmin modellerimizi daha yüksek çözünürlükte çalıştırarak tüm ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik desteği sağladık, sağlamaya devam ediyoruz" dedi.