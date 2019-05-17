Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyesi Şefik Caferoviç ile bir araya geldi.

Bosna-Hersek’e gerçekleştirdiği ziyarete sabah saatlerinde Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret ederek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzetbegoviç’in kabrine çelenk bırakarak dua etti. Pakdemirli, programının devamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından cuma namazı için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’ne geçen Pakdemirli, çıkışta Gazi Hüsrev Bey Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.