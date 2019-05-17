HABER

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyesi Şefik Caferoviç ile bir araya geldi.Bosna-Hersek’e gerçekleştirdiği ziyarete sabah saatlerinde Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret ederek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzetbegoviç’in kabrine çelenk bırakarak dua etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyesi Şefik Caferoviç ile bir araya geldi.
Bosna-Hersek’e gerçekleştirdiği ziyarete sabah saatlerinde Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret ederek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzetbegoviç’in kabrine çelenk bırakarak dua etti. Pakdemirli, programının devamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından cuma namazı için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’ne geçen Pakdemirli, çıkışta Gazi Hüsrev Bey Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti kararını verdi! İşte o açıklama...

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.