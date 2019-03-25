Bakan Pakdemirli: “Darbeleri unutmamamız gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Adnan Menderes’i astılar. 20’inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal’ı da belki zehirlediler. Peki, bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı bu vesayetçilere teslim edecek mi? Darbeleri unutmamamız gerekiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop’un Türkeli ve Erfelek ilçelerinde halka hitap etti. Bakan Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sinop’un Türkeli ilçesinde, önce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Pakdemirli, AK Parti Türkeli Belediye Başkan adayı Veysel Şahin için destek istedi.

Ardından burada açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Bu millet, ’söz milletin’ dedi ve tek başına bir partiyi iktidar yaptı. Allah’a şükür 17 yıldır hep destek verdiniz, hep bizimle beraber oldunuz. Ne zaman başımız sıkıştığında size geldik. Siz de hep bize destek oldunuz. Desteğinizi hep gösterdiniz ama Türkiye ister istemez bir istikrarsızlaştırmaya maruz kalıyor. 2007’de bize dediler ki ’Siz cumhurbaşkanını seçtiremezsiniz, siz kim oluyorsunuz ki cumhurbaşkanını seçiyorsunuz? Onun karısının başı örtülü. O milletin ta kendisi. Bizim istediğimiz adam olacak. Milletten bir adamı seçemezsiniz.’ Ondan sonra bizim başımız sıkıştı sizlere geldik siz de dediniz ki ’Tabii ki AK Parti Cumhurbaşkanı seçecek’ dediniz ve seçtik. Bu ve bunun gibi benzeri bir sürü olay oldu. Ama 17-25 yargı darbesinde ne yaptılar? ’Önce senin oğlunu alacağız sonra da seni, Recep Tayyip Erdoğan’ı alacağız’ dediler. Adnan Menderes’i astılar. 20’inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal’ı da belki zehirlediler. Peki, bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı bu vesayetçilere teslim edecek mi?” dedi.