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Bakan Pakdemirli: “Darbeleri unutmamamız gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Adnan Menderes’i astılar.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Adnan Menderes’i astılar. 20’inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal’ı da belki zehirlediler. Peki, bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı bu vesayetçilere teslim edecek mi? Darbeleri unutmamamız gerekiyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop’un Türkeli ve Erfelek ilçelerinde halka hitap etti. Bakan Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sinop’un Türkeli ilçesinde, önce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Pakdemirli, AK Parti Türkeli Belediye Başkan adayı Veysel Şahin için destek istedi.
Ardından burada açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Bu millet, ’söz milletin’ dedi ve tek başına bir partiyi iktidar yaptı. Allah’a şükür 17 yıldır hep destek verdiniz, hep bizimle beraber oldunuz. Ne zaman başımız sıkıştığında size geldik. Siz de hep bize destek oldunuz. Desteğinizi hep gösterdiniz ama Türkiye ister istemez bir istikrarsızlaştırmaya maruz kalıyor. 2007’de bize dediler ki ’Siz cumhurbaşkanını seçtiremezsiniz, siz kim oluyorsunuz ki cumhurbaşkanını seçiyorsunuz? Onun karısının başı örtülü. O milletin ta kendisi. Bizim istediğimiz adam olacak. Milletten bir adamı seçemezsiniz.’ Ondan sonra bizim başımız sıkıştı sizlere geldik siz de dediniz ki ’Tabii ki AK Parti Cumhurbaşkanı seçecek’ dediniz ve seçtik. Bu ve bunun gibi benzeri bir sürü olay oldu. Ama 17-25 yargı darbesinde ne yaptılar? ’Önce senin oğlunu alacağız sonra da seni, Recep Tayyip Erdoğan’ı alacağız’ dediler. Adnan Menderes’i astılar. 20’inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal’ı da belki zehirlediler. Peki, bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı bu vesayetçilere teslim edecek mi?” dedi.

"Darbeleri unutmamamız gerekiyor. 28 Şubat’ı unutmamamız gerekiyor"
Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:
"’Cumhurbaşkanını seçemezsiniz’ demelerini unutmamamız gerekiyor. ’Senin başın örtülü, sen üniversiteye girmezsin’ demelerini unutmamamız gerekiyor. Bu sebeple milletin iradesinin tecellisinin gerçek adresi olan bu partiye desteğinizin devamı gerekiyor. Bu seçimler bu açıdan da önemli. Bu seçimler iki eksende yürüyor. Hayırlısıyla pazar günü hepimiz sandığa gideceğiz. Sizlerin oyu ne olursa bizim başımızın üzerinde. Biz zaten bunu savunuyoruz. Ama diğer partilere baktığımız zaman terörle kol kola geziyorlar. Teröre siyasi tünel kazan partilerle CHP iş birliği yapıyor. CHP artık ne yazık ki Atatürk’ün kurduğu parti değil. Bugün itibarıyla milletin gerçek tecellisinin tek adresi AK Parti. Bu anlamda genelde desteğinizin sürmesi son derece de önemli. Yerelde de AK Parti belediyeciliği çok önemli. Neden önemli? İktidar ile muhalefetin bir arada yürüdüğü çok olmuyor. Ben İzmirliyim. Bakan olur olmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bana geldi. Dedim ki ’Ben siyaset yapmayacağım, ne projen varsa getir.’ Ben İzmirliyim, işim bittiği zaman İzmir’e döneceğim. İzmir’e hizmet edelim. İster istemez bir çekince mi oluyor nedir ya da projeleri mi yok? Muhtemelen ikincisi. Hiçbir dosya gelmedi. O yüzden yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli."
Bakan Pakdemirli, Kent Ormanı Projesi, İçme Suyu Projesi ile 49 yıllığına orman köylüsüne ücretsiz fidan tahsisi yapılacağı müjdelerini verdi. Pakdemirli, daha sonra Sinop’un Erfelek ilçesine geçti. Burada Kaymakamlık ziyareti gerçekleştiren Pakdemirli ardından da Erfelek halkıyla buluştu.
Bakan Pakdemirli’ye, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Teşkilatı ve protokol üyeleri eşlik etti.

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