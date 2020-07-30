Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamasında, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İzmir Torbalı, Manisa Soma, Antalya Manavgat ve Aksu, Hatay Dörtyol, Muğla Marmaris ve Seydikemer, İzmir Aliağa ve Balçova, Konya Beyşehir, Hatay Alahan ve İskenderun, Şırnak, Gaziantep İslahiye ve Balıkesir İvrindi’de çıkan orman yangınların kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, Bursa Kestel ve Gürsü ile Aydın Bozdoğan'daki yangınlarının söndürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, meydana gelen yangınların son durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: