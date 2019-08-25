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Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 08:10 | Son Güncelleme

Edirne Keşan'da ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altında alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların bazılarının kasıtlı çıkarıldığını vurgulayarak "Mümkün mertebe vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Alo 177'imiz var, vatandaşlarımızı duyarlılığına teşekkür ediyorum. Yangını ilk öğrenmemizde ve ilk müdahalemizde vatandaşın bizle olan iş birliği çok önemli, bu konuda da iyi bir iş birliği içerisindeyiz." diye konuştu.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy ve Bekköy arasındaki mevkide ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek için gece yarısı Keşan'a karayolu ile gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanda yaptığı incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kameraların yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ve çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen mücadelemiz sürüyor. Yangın öğle saatlerinde 13.40 gibi çıktı. İlk müdahalemiz 13.50'de ilk 10 dakika içerisinde hızlı bir müdahale oldu. Tabi gece saatleri olması sebebiyle de tüm kamuoyu da öğrendi. Geceleri hava araçlarıyla uçuş imkanı olmadığından dolayı, geceleri bir miktar daha koordinasyonumuz azalmakla birlikte, gece rüzgarın biraz daha azalması, nemin artmasıyla bazı şartlar da daha olumluya döndü. Ekiplerimiz hala yangınla mücadele ediyor. Yangının sadece güney - güney kısmında, buradan yaklaşık 2700 - 3000 metre arasındaki uzaklıkta bir kısmında hala yangın devam etmekte. Buraya da 5 koldan iş makinalarıyla müdahale edildi ve bu 5 koldan iş makineleriyle müdahale edilmesiyle yangın buraya hapsedilmiş oldu" diye konuştu.

'BAZILARININ KASITTAN ÇIKTIĞINI BİLİYORUZ'

Yangına 5 helikopter, 320 personelle ile havadan ve karadan müdahale edilip, kontrol altına alınan bölgelerde sabah soğutma çalışması yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, "Yangına öğle saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar, alacakaranlığı da kullanmak koşuluyla hava kararana kadar 5 helikopterle müdahale edildi. Sadece hava araçları değil 68 arazöz, 6 itfaiye, 15 iş makinası, 320 personelle yangına müdahale edildi. Ağırlıklı olarak yol olmayan alanlarda iş makinaları yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sevinerek söylemek isterim ki şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında. Çok önemli bir gelişme olmazsa bu yangını inşallah sabah saatlerinde soğutmaya başlarız diye düşünüyorum. Yangınların çıkış sebebinin bir çoğunu bilememekle beraber çoğunun da ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını, bazılarının kasıttan çıktığını biliyoruz. Mümkün mertebe vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Alo 177'imiz var, vatandaşlarımızı duyarlılığına teşekkür ediyorum. Yangını ilk öğrenmemizde ve ilk müdahalemizde vatandaşın bizle olan iş birliği çok önemli, bu konuda da iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Yangınlarla mücadelede iyi bir ülke olmamıza rağmen, yangınlara olan duyarlılıkla ilgili aynı kelimeleri söyleyemeyeceğim. Yangınlara daha duyarlı olmamız lazım. Bizde çıkmaz demeyeceğiz, piknik alanlarına dikkat edeceğiz, sigara atmayacağız. Ormanlara veya ormanda çöplerimizi bırakıyorsak bunların ileride yangına sebep olacağını bileceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindeki yetkililer, yangınla ilgili incelemelerine devam etti.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Edirne

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