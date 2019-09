Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son yıllarda nasıl ki ağaçlandırma konularında büyük bir mesafe ve başarı elde etmişsek, fidan üretimi hususunda da önemli mesafeler kat ettik. 2003 öncesi 1992-2002 yılları arasında ortalama yıllık 75 milyon fidan üretimi gerçekleşirken, son 16 yılda ortalama yıllık 350 milyon adet fidan üretim rakamını yakaladık" dedi.

Bakan Pakdemirli, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarında gösterdiği büyük başarıyı fidan üretiminde de yakaladığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, eskiden fidan ithal edildiğini hatırlatarak, şöyle dedi: "Son yıllarda nasıl ki ağaçlandırma konularında büyük bir mesafe ve başarı elde etmişsek, fidan üretimi hususunda da önemli mesafeler kat ettik. 2003 öncesi 1992-2002 yılları arasında ortalama yıllık 75 milyon fidan üretimi gerçekleşirken, son 16 yılda ortalama yıllık 350 milyon adet fidan üretim rakamını yakaladık. Bazı yıllar ise bu üretim miktarımız 470 milyon âdete kadar da yükseldi."

2018'DE 320 MİLYON FİDAN ÜRETİLDİ

Ülke geneline yayılmış olan orman fidanlıklarının üretim kapasitelerini ihtiyaca göre artırdıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Yıllık fidan üretim kapasitemizi son 10 yılda 54 milyon arttırdık. Bu çerçevede geçen yıl 320 milyon fidan üreterek bu fidanları toprakla buluşturduk. Ayrıca üretilen bu fidanlar ile belediyeler ve vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fidan ihtiyacını karşıladık. Orman fidanlıklarında üretilen tür sayısını son 5 yılda 400'den 854 âdete çıkardık. Bu yıl Ağustos ayı itibarıyla 183 milyon fidan üretim rakamını yakaladık. Nesli tehlike altında olan ardıçların toplu üretimini ise kimyasal yöntemler kullanmadan dünyada ilk kez biz başardık."

Ayrıca alıç, ahlat, üvez, kuşburnu gibi yöresel türlerden her yıl ortalama 23 milyon fidan ürettiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bu fidanlar ile yaban hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını güvenceye alıyoruz. Diğer yandan her yıl ortalama 8 milyon adet tıbbi ve aromatik bitkiyi de üretiyoruz. 2003 yılında üretilen tohum üretim miktarı 100 ton iken 2018 yılında ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ile süs bitkilerinden, 223 ton tohum üretimi yapıldı" dedi.

