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Bakan Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti.Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen “38.

Bakan Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen “38. Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi”ne katılmak üzere Amerika’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite ziyareti kapsamında Bakan Pakdemirli başkanlığındaki Türk heyeti ile Fakülte ve Global İlişkilerden Sorumlu Yardımcı Dekanı Meredith Newman‘ın başkanlığındaki heyet üniversite kampüsünde bir toplantı yaptı.
Toplantıda, Florida Uluslararası Üniversitesi’nin, bilhassa tarım ve tarım teknolojileri konularındaki çalışmaları hakkında bilgi alınarak, ikili işbirliği yapılabilecek konular hakkında istişarede bulunuldu. Yapılan istişareler sonucunda ise Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde işbirliği yapılması hususunda mutabık kalındı.
Üniversitede yapılan toplantının ardından Miami Gardens Mescit’te Cuma namazını kılan Bakan Pakdemirli, Cuma namazı için orada bulunan Müslüman toplumu selamlayarak, Ramazanlarını kutladı. Bakan Pakdemirli, ayrıca burada Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Bakan Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti

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