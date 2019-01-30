Bakan Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Davitashvili ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile görüştü.

Almanya’da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı’na katılmak üzere Berlin’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile Türkiye Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu.

