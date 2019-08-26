Bakan Pakdemirli: Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet Su İşleri (DSİ) olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye'de, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulamasının geldiğini bildirildi. Ülkedeki tarım alanlarının 14,2 milyon hektarının arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluştuğunu kaydedilerek, "Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8,2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 3,6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı" denildi.

'YASAL DÜZENLEME DSİ'YE VERİLDİ'

Bakan Pakdemirli, arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerinin birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını vurgulayarak, "Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren DSİ Genel Müdürlüğümüze verildi. DSİ olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Bu sayede kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'TASARRUF SAĞLANACAK'

Toplulaştırma işlemlerinin sulama projeleriyle paralel yürütülmesinin sulama yatırım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Sulama projelerinde kanalların ve yolların planlamasını yaparken kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, parsel sınırlarına bağlı kalıyoruz. Yani bu kanallar ve yollar arazi sınırlarından geçiriliyor. Dolayısıyla parsellerin küçük, şekillerinin düzensiz olması kanal boylarını gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmaya bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalınmadığı için maliyetlerde tasarruf sağlanıyor."

Bakan Pakdemirli, 2019 yılında 153 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığının altını çizerek, "Toplulaştırma sayesinde köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt masrafları da azalıyor. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde en az yüzde 25 artış sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, (DHA)-

