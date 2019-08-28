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Bakan Pekcan: 6 ayda, 177 bin 244 çağrı cevaplandırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Alo 175 Tüketici Şikâyet Hattı' aracılığıyla 6 ayda 177 bin 244 adet çağrının cevaplandırıldığını, en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini bildirdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Alo 175 Tüketici Şikâyet Hattı' aracılığıyla 6 ayda 177 bin 244 adet çağrının cevaplandırıldığını, en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında 'Alo 175 Tüketici Şikâyet Hattı'na yapılan ihbar sayısı ve en çok ihbar gelen konulara ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Pekcan, 'Alo 175 Tüketici Şikâyet Hattı' aracılığıyla 6 ayda 177 bin 244 adet çağrının cevaplandırıldığını kaydetti. 177 bin 244 adet çağrıdan 62 bin 24'ünü 'ayıplı mal ve hizmetler', 27 bin 106'sını 'mesafeli satışlar', 21 bin 977'sini 'abonelik sözleşmeleri'nin oluşturduğunu kaydeden Bakan Pekcan, ayrıca tüketici hakem heyeti başvuru süreçleri, devre tatil, fiyat etiketleri, paket turlar gibi şikâyetlerin de yer aldığını belirtti. Pekcan, çağrı merkezine en çok başvurunun sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den gerçekleştiğini kaydetti.

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