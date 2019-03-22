Bakan Pekcan, Bursa’da sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünya, bir e-ticaretten, teknolojik dönüşümden geçerken, bizim bunu seyretme lüksümüz yok. Bu trenin ya lokomotifi olacağız ya da treni kaçıracağız. Yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmak için yüksek katma değerli ihracat ve teknolojik dönüşümden geçmemiz lazım." dedi. Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Pekcan, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için önceliklerinin ihracat olduğunu söyledi. Bakanlık olarak kağıtsız gümrük işlemlerine geçeceklerini ifade eden Pekcan, "En son yaptığımız bir yenilik de teminat mektuplarını gümrüklere online olarak alabiliyoruz. Siz gümrüklere beyannamenizi kapatıp teminat mektubunuzu iade alıyorsunuz ama banka bize geri gönderiyor, ’gerçek mi sahte mi?’ diye, ama artık online olacak. Siz orada bir gün bile gecikseniz teminat mektubu için komisyon ödüyorsunuz, bunu da önlemek için teminat mektuplarını online hale getirmiş olduk." diye konuştu.

Özel sektörle istişareye çok önem verdiklerini belirten Bakan Pekcan, "Attığımız her adımda, çıkarttığımız her yeni yönetmelikte, tebliğde ve yasa taslağında bütün paydaşların görüşlerini alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Yurt dışı ticaretin daha güvenilir, daha elverişli koşullarda yapılması, daha iyi olabilmesi için ve tarım ürünlerinin güvenliği, güvenli gıda için lisanslı depoculuğu geliştirdik. Lisanslı depodaki ürünlerin inşallah şu anda çalışır vaziyette, elektronik ortamda satışına izin verecek, Türkiye’de ya da uluslararası piyasada lisanslı depodaki mallarınızı satabileceğiniz Ürün İhtisas Borsası’nı kurduk. Artık online olarak her yere satabileceksiniz. Bu sistem hazır, 2019’un hasat zamanında devreye girecek Allah’ın izniyle. Ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda alınabilmesi için merkezi sicil kayıt sistemi MERSİS’i oluşturduk. Karekodlu çek uygulamasını oluşturmuştuk, çekte güveni sağlamak için. Şimdi karekodlu bonoyu da gerçekleştirdik. Daha da önemlisi elektronik çek ve bonoyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık, taslağı Külliyeye gönderdik. İnşallah seçimden sonra devreye girecek." dedi.