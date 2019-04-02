Bakan Pekcan Rusya'ya gidecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesinde çalışma ziyaretinde bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ile Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Türkiye-Rusya KEK Eş Başkanlığı görevini de yürüten Pekcan'ın görüşmeleri kapsamında, taraflar arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin yanı sıra enerji, ulaştırma, yerel para birimiyle ticaret, tarım, gümrük ve turizm gibi bir çok alanda iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Görüşmelerde, Türkiye'de düzenlenecek Türk-Rus KEK 16. Dönem Toplantısı'nın organizasyonu ile 8-11 Temmuz'da Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yapılacak INNOPROM Sanayi Fuarı'na Türkiye'nin partner ülke olarak katılımı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler de ele alınacak.