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Bakan Pekcan, Sri Lanka Milli Günü resepsiyonuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sri Lanka’nın bağımsızlığının 71’inci yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza’nın ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 71’inci yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sri Lanka’nın bağımsızlığının 71’inci yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza’nın ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 71’inci yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda Büyükelçi Amza ve bazı davetliler, geleneksel yağ lambası yaktı. Ayrıca, resepsiyonda davetlilere Sri Lanka’ya gidiş-dönüş uçak bileti çekilişi yapıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Sri Lanka’nın bağımsızlığının 71’inci yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Amza ile birlikte hazırlanan pastayı kesti.

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