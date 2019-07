Bakan Pekcan'dan Rus iş insanlarına; kalite de uygun fiyat da burada

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Rus iş insanlarına seslenerek,“Rusya dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, mobilya, dondurucular, elektrik transformatörleri, inşaat malzemeleri, işlenmiş tarım ürünleri, hazır giyim, ilaç, kozmetik alıyor. Türkiye tam da bu ürünleri tüm dünyaya, en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihracat ediyor. Ben buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum; uzaklarda aramayın. Kalite de uygun fiyat da burada" dedi. Türkiye-Rusya İş Konseyi 20.Ortak Toplantısı, Antalya Rixos Downtown Oteli'nde yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Başkanı Nail Olpak ve iş insanları katıldı. Toplantıda, inşaat- müteahhitlik, ulaştırma- lojistik, enerji ve karşılıklı yatırımlar alanında işbirliği konuları ele alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu tür toplantıların yeni yatırımlara, iş birliklerine fırsat olmasını dileyerek sözlerine başladı. Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarlarındaki küçülmeye, dünya ekonomisindeki küçülmeye rağmen ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, "Tabii Rusya'ya ihracatımız aynı oranda artmıyor. Ama hedefimiz onu da karşılıklı olarak çalışarak, dengeli ticaret hacmine ulaştırmak. Ülkelerimiz arasındaki ticari pazarın önü son derece açık. Bu konuda siz iş insalarına büyük iş düşüyor. Biz hükümetler olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. 2018 yılı ticari verilerine göre Türkiye'nin Rusya ile 3.4 milyar dolar ihracat, 22.3 milyar dolar ithalatı bulunduğuna dikkat çeken Bakan Ruhsar Pekcan, “2012 yılında 33.3 milyar dolar olan ticaret hacmimize en kısa zamanda ulaşmamız gerekiyor. Her iki devlet başkanının bizlere verdiği hedef bu hacmin 100 milyar dolara ulaşmasıdır" diye konuştu. 'UZAKLARDA ARAMAYIN' Rusya'nın dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, mobilya, dondurucular, elektrik transformatörleri, inşaat malzemeleri, işlenmiş tarım ürünleri, hazır giyim, ilaç, kozmetik aldığına vurgu yapan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye tam da bu ürünleri tüm dünyaya, en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihraç ediyor. Ben buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum. Uzaklarda aramayın. Kalite de uygun fiyat da burada. Buyrun iş adamları da burada. Bu işbirliklerini artıralım. Ticaret hacmimizi karşılıklı artıralım. Bu ürünlere yenilerini ve yeni yatırım alanlarını, yeni işbirliği alanlarını da ekleyerek, en kısa zamanda 100 milyar dolara ulaşalım." En önemli gündem maddelerinden birinin de yerel paralarla ticaret olduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “Bu konuda da İstanbul'da iki ülkenin finans çevreleri ile ortak toplantılar yapıldı. Bizim 2018 yılında Rusya Federasyonu'na yaptığımız ihracatın bir önceki yıl yüzde 11, bir sonraki yılın yüzde 12'si yerel paralarla yapılmıştır. Ancak ithalatımızın binde 5'i yerel paralarla yapıldı. Bu konuda Rusya'dan da yerel paralarla ticaretin artırılması konusunda katkılarını bekliyoruz. 16-17 Temmuz'da Türk-Rus bankacılık finans çalışma grubu gerçekleşti. Artık Mir kartının kullanımı Nisan ayından itibaren başladı. Şu anda 4 milyon TL hacme ulaştı. Mir Rusça'da 'barış' ve 'dünya' anlamına geliyormuş. Çok önemli bu kavramın Türk-Rus ilişkilerini global vizyonunu da yansıttığını düşünüyorum." Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem sürücülere hem de hususi hizmet pasaportu olanlara yönelik vizenin kaldırılmasını bu toplantının bir hediyesi olarak kabul ettiklerini aktaran Bakan Pekcan, "İnşallah en kısa zamanda 2015'teki vize serbestliğine dönmemiz gerekiyor. Bize bu yakışır. 100 milyar hedefine de bu yakışır. Türkiye'de iş yapmak isteyen Rus iş damlarına her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi. Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise Rus vatandaşların Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki güven artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İlişkilerimiz gerçekten yükselme trendinde. Sayın Putin ve Erdoğan'ın ilişkilerin yükselmesi için yaptığı katkılar çok önemli. Özellikle enerji ve tarım ile diğer alanlarla ilgili düzenli görüşmeleri ve temasları çok önemli. Türkiye şu an önemli partnerlerimizden biri. Türkiye, Rusya'nın 6'ncı sıradaki ticaret partneri" dedi. Putin ve Erdoğan'ın ticaret hacimlerinin artırılarak, 100 milyar dolar hedefini önlerine koyduklarını söyleyen Bakan Novak, “Türk Akımı, Akkuyu önemli projelerimiz arasında yer almaktadır. Şu ana kadar 10 milyar dolar Rusya'da, 10 milyar dolar da Türkiye'de yatırımlar oldu ama bu yeterli değil. İş Bankası ile ortaklaşa yapılan Mir Kart Projesi'ni de önemsiyoruz. İki ülkenin refahı için Türk iş adamlarını Rusya'ya davet ediyoruz. 2-5 Ekim'de yapılacak İş Formu'na hepinizi davet ediyoruz" diye konuştu. Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise 500 yıllık Türk-Rus ilişkisinin coğrafyadaki gelişmelerden dolayı önemli sınav verdiğini belirterek, “2018 yılında Rusya'ya ithalat ve ihracatımız artmıştır. 25 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 14 artmıştır. Dış ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlenmesi bizi mutlu etmiştir. Vize konusunda dün aldığımız haber bizleri sevindirmiştir. Bunun devam etmesini diliyoruz. İkili ticaretimizdeki yerel para birimlerimizi yüzde 10'dan daha yukarıya taşımamız önümüzdeki önemli bir sınavdır. Siyasal ve kültürel anlamda güvenin pekişmesi için de önem arz etmektedir. Ticaretteki dengesizliğin giderilmesi de önemlidir" dedi. Konuşmaların ardından, iki bakan Türk-Rus 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü'nü imzaladı. Türk ve Rus heyeti daha sonra, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nı basına kapalı gerçekleştirdi.



