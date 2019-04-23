Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı.

Selçuk, MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çeşitli okullardan öğrencilerin birbirinden renkli gösterilerini izledi, onlara alkışlarıyla eşlik etti.

Etkinlikte konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Selçuk, "Sevgili çocuklar, sevgili öğretmenlerim, sevgili anne-babalar, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara ve dünya çocuklarına armağan ettiği bir gün. Bugün hiç kimse konuşmamalı, sadece çocuklar konuşmalı. Teşekkür ederim." diyerek sahneyi tekrar çocuklara bıraktı.

Etkinlikte, halk oyunları gösterileri ve şiir dinletilerinin yanı sıra öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki ritim gösterileri sahnelendi.

Dinçer Özer de gösterileri öncesi yaptığı konuşmada, 13 yıldan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yaptıkları çalışmayla Türkiye genelindeki okullara ulaşarak bu alanda yetenekli çocukları keşfetmeye çalıştıklarını ve onlarla gösteriler düzenlediklerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ayrıca MEB Şura Salonu'nun bahçesinde kurulan stantları gezip, burada kurulan oyun parklarında oynayan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

