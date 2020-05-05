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Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili olarak "MEB olarak 'okullar 1 Haziran'da açılacak' diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı" diye konuştu.

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

LGS konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra biz zaten teknik açıklamaları yapıp bir video yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor dediğinizde aslında hep çocuklar belli okullarda sınavlara giriyordu ama bu kez farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınava girecekler. Mevcut tedirginliği daha da arttırmamak için kendi okullarında sınava girecekler. Hemen arkasından da sınava giriş belgeleri hakkındaki belgelerin hepsini e-okul üzerinden alacaklar ve hiçbir şekilde bir yere gidip belge almayacaklar.

15 yaş üstü kimliklerde fotoğraf zorunluluğu var. Bu sene fotoğraf şartını da kaldırdık. Sınav iki oturum. Her zaman böyle yapılıyordu. İlk oturumda Türkçe-Sosyal vb. dersler, ikinci oturumda Matematik-Fen gibi dersler var. Sınav arasındaki arada çocuklarımızın öğretmenleri nezaretinde bahçeye çıkmalarını ve sosyal mesafeye dikkat ederek bahçede dinlenmelerini istiyoruz. Çocukların rahat etmesi için velilerin okul bahçesi dışında beklemelerini rica ediyoruz. Veliler sınav tamamlanana kadar okul bahçesinde olmayacak. Çocukların sadece öğretmenlerinin gözetimi altında olmalarını istiyoruz. Tüm okullarımız zaten çocuklarımız okullara gelmeden önce temizlenip, dezenfekte edilecek. Dezenfekte malzemeleri ve diğer malzemeler zaten sınıflarda olacak. Rehber öğretmenlerimiz çok daha aktif şekilde rol alacak. Planlamaları yaptık, bunları Bilim Kurulu ile de konuşacağız.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILACAK?

MEB olarak 'okullar 1 Haziran'da açılacak' diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı.

Sağlık açısından sorun yaşanmazsa biz 1 Haziran'a hazırız. 4-8 ya da 12. sınıfların gelmesi gibi senaryolar var. Sınıfların ikiye bölünmesi de senaryolar içinde. Öncelikleri belirleyenler sağlık koşulları.

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