Bakan Selçuk: “Atatürk’ün ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhunu inciten çirkin bir davranıştır”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek’in şehit aileleri için verilen yemekten sorduğu bir soru nedeniyle ağır hakaretlerle kovulması kabul edilemez. Bu gazilik unvanına sahip Atatürk’ün ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhunu inciten çirkin bir davranıştır” dedi.

Başkent’te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleleri konferans salonunda 1974 yılında Kıbrıs’a çıkarma yapan kahraman gazilere yönelik “Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni” düzenlendi. İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Mansur Sağır Kur’an-ı Kerim okudu. Kıbrıs çıkarmasına ilişkin hazırlanan kısa filmin izlenmesinin ardından konuşmalara geçildi. Bakan Selçuk, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’yla gazi millete büyük bir zafer armağan edildiğini belirterek, “Kahraman ordumuza minnet şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs mücadelesinin önderliğini yapan Fazıl Küçük’ü ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs Harekatı bizim için bir savaş değil, barış mücadelesi, zulme karşı bir başkaldırış mücadelesiydi. Devletimiz geçmişten bugüne mazlum coğrafyaların umudu, barış ve adaletin savunucusu olmuştur. Kıbrıs’ta mücadele eden devletimiz bugün Suriye’de, Myanmar’da mazlumların yardımına geri durmadı, durmayacak. Yarın hangi coğrafyada olursa zalimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’ın şehit ailelerine verdiği yemekte şehit eşi Gülcan Demiryürek’e skandal sözleri için Selçuk, “Dün Adana’da CHP Adana bir şehit ailemizin yaşadığı ve basına yansıyan bir olayın hepimizi derinden üzdüğünü belirtmek istiyorum. Ailemizi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olarak özetlediği vazgeçilmez kutsallarımıza, şehit ve gazilerimize gereken hassasiyeti gösteren her siyasi görüşe farklı fikirlerde olsak bile saygı gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek’in şehit aileleri için verilen yemekten sorduğu bir soru nedeniyle ağır hakaretlerle kovulması kabul edilemez. Bu gazilik unvanına sahip Atatürk’ün ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhunu inciten çirkin bir davranıştır. Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyoruz ve bunu şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ise, “Kıbrıs sorununu 1974’ten başlatmayı tercih eder, alışkanlık haline getirir ama biz Kıbrıslı Türkler biliriz ki, Kıbrıs sorunu 1974’te değil 1963’te başlar. Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi daha eskilere dayanmaktadır. 1974’te faşist cuntanın darbesi sonucunda yok olma riski ile karşı karşıya bırakılmıştır. Sizlerin adaya geldiğiniz günlerin ardına rastlar ve o karanlık dağıldıysa bunlarda her birinizin ayrı ayrı emeği, özverisi, kahramanlığı vardır” diye konuştu.

KKTC Çalışma Bakanı Zeki Çeler de gazilerle olmanın sevincini dile getirerek, “Burada bulunmak benim için çok önemli. Sizler, ben daha doğmadan, benim ülkemde, benim adamda savaştınız ve Kıbrıs Türk toplumunun bu günlere gelebilmesi için mücadele ettiniz. O yüzden size baktığımda 45 yıl önce orada savaşan genç askerleri görüyorum” dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve Kıbrıs gazileri ile aileleri katıldı.

