HABER

Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğu ve güneydoğuda seçilen HDP'li belediye başkanlarının hizmet yerine,  terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiğini belirterek, "Hiç kimse boş hayal kurmasın.

Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğu ve güneydoğuda seçilen HDP'li belediye başkanlarının hizmet yerine,
terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiğini belirterek, "Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak. Bu coğrafya kardeşlik coğrafyası. Hiç kimsenin birliğimize, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Batman'a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, valilikte Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Burada AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un da bulunduğu koordinasyon toplantısına katılan Bakan Selçuk, şehirlerde gönül buluşmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Batman'a son 17 yılda yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatan Bakan Selçuk, "Sadece bakanlığımız alanında yapılan yardım 3,5 milyar lirayı aşmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık desteklerini içine alan sosyal yardımlarda da 50 bini aşkın haneye ulaştık. Bu kapsamda 2003'ten bu yana Batman'a 2,5 milyar lira tutarında aktarım oldu. İşkur ile de 30 bin vatandaşımız 2002'den bu yana işe yerleşmiş durumda. 50 bin vatandaşımız işbaşı, girişimcilik ve mesleki eğitim programları, mesleki eğitim kurslarından faydalandı. Vatandaşlarımızın bu kurslardan daha etkin bir şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Derdimiz şehrimizi daha ileri bir seviyeye çıkarmak" dedi.
Buradan AK Parti seçim koordinasyon bürosunu ziyaret eden Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve sevgilerini size getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu seçim bir beka meselesi. 31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir başarı destanı yazmak zorundayız. Bu başarı destanına Batman da ortak olmalı. Buna hazır mıyız? Bizler Türkiye’yi adım adım gezerek projelerimizi anlatıyoruz. Diğer partiler gibi seçimden seçime çalışan bir parti olmadık. Yerel seçimde Batman’da büyük değişim olacak. İnşallah, Batman ak belediyeciliğine, gönül belediyeciliğine kavuşmuş olacak" diye konuştu.
'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EL ELE YÜRÜDÜLER'
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, HDP'li yerel yöneticileri de eleştirerek, şöyle devam etti:
"Batman’da ve diğer bölge illerinde iş başına gelen belediye başkanları maalesef halka hizmet etmek yerine terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiler. Devletimiz de bu duruma elbette seyirci kalmadı. Hendekler kazarak, şehirlerimizi harap eden bu teröristlere karşı güvenlik görevlilerimiz çetin bir mücadele verdi. Sivil vatandaşlarımıza zarar gelmesin diye polislerimiz, askerlerimiz, jandarmalarımız şehit düştü. Güneydoğu’ya yatırım ve hizmet gelmesin diye her yolu denediler. Şu anda fırsat bu fırsat, ülkemize, ilimize, Batmanımıza yatırım, gelsin, istihdam gelsin diye gönül belediyeciliğini desteklemek zorundayız. Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Yardımcımız kısa sürede Batman’ın çehresini değiştirdi. İnşallah belediye başkan adayımız, Batman’ın çehresini daha da değiştirecek. Güzel projeleri var. Bu projelerle birlikte istihdam gelişecek, yatırımcılar gelecek. Şehrimizde çukur siyaseti yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak. Bu coğrafya kardeşlik coğrafyası. Hiç kimsenin birliğimize, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz."

FOTOĞRAFLI

Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacakBakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacakBakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacakBakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Zeybekci: “30 ilçenin yarısının yakınından bile geçemeyecekler”Zeybekci: “30 ilçenin yarısının yakınından bile geçemeyecekler”
Mansur Yavaş, BBP'li adayı ziyaret ettiMansur Yavaş, BBP'li adayı ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.