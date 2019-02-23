Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başta AB olmak üzere, dünyadaki pek çok ülkenin 2007’deki küresel krizin etkileriyle istihdam kayıpları yaşadığını ifade ederek, bugüne kadar 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri içinde birinci olduklarını söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) düzenlediği ’Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşması’ programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, "Hükümetlerimiz 2002 yılında bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve önderliğinde ülkemiz güçlü bir ekonomi, güçlü bir kalkınma hamlesine doğru yol açtı. Bu kalkınma atılımı sürecinde önümüzdeki tüm engelleri birer birer aşmaya, vatandaşlarımızın refahını arttırmaya devam ediyoruz. Bunu ekonomimizin tüm aktörleri ile beraber yapmaktayız. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini asgari ücret tespit komisyonunda yaşadık. İşçimiz, işverenimiz ve kamunun oy biriliği ile 2019 yılı asgari ücreti yüzde 26 oranında arttırılarak, 2020 lira olarak belirledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ilk asgari ücret tespitinin uzlaşı ile çıkması aynı zamanda yeni dönemde uzlaşıya vereceğimizin önemin bir nişanesi olduğuna inanıyoruz" dedi.

İşverenler için 2006’da başlatılan asgari ücret teşvikinin bu yıl da devam ettiğine dikkat çeken Selçuk, "Geçen sene asgari ücret teşviği 9 aydı. Bu sene bu süreyi 12 aya çıkarttık. Bu sene rakamı da iyileştirdik. 500 ve üzeri çalışan iş yerlerimize geçen sene yaptığımız gibi 100 lira olarak devam ederken, 500’ün altında çalışanı olan iş yerlerimize asgari ücret teşviğimiz 150 lira olarak devam edecek" diye konuştu.

"Son yıllarda geçirdiğimiz bu dönüşümün en büyük şahitleri ve destekçileri siz işverenlerimizdir" diye Selçuk, şunları söyledi:

"Gelişen ekonomimizde istihdamda, ihracatta rekorlar kırarken diğer taraftan bizler yardım ve sosyal hizmetlerde de en iyi seviyelere çıkmayı hedefliyoruz. İstihdam rakamlarımız da ilerliyor. Başta AB olmak üzere, dünyadaki pek çok ülke 2007’deki küresel krizin etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken, bugüne kadar 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri içinde birinci olduk. Bu başarıdaki en büyük pay 2 yıl önce milli istihdam seferberliğini başlatan cumhurbaşkanımızın bu çağrısına sessiz ve kayıtsız kalmayan siz işverenlerimiz oldunuz. Sadece istihdam seferberliğimiz kapsamında 2 milyona yakın vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Biz istihdam seferberliğimize yol kesmiyoruz."

