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Bakan Selçuk: Çocuk işçiliği ile mücadelede, 11 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2018'in Ekim ayı sonu itibarıyla 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa ulaştığını açıkladı.

Bakan Selçuk: Çocuk işçiliği ile mücadelede, 11 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2018'in Ekim ayı sonu itibarıyla 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa ulaştığını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 19'uncu Ulusal Çocuk Forumu'na katıldı. 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı kapsamında düzenlenen foruma, Türkiye'nin 81 ilinden gelen, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 245 çocuk katıldı. Bakan Selçuk, programda yaptığı konuşmada, çocuklara hizmet anlamında Türkiye'de önemli adımların atıldığını vurguladı. Bakanlık olarak tüm çocukların eşit haklara sahip olmalarını önemsediklerini ifade eden Selçuk, 2018'in çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocuklarımızın geleceği için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz" dedi.
11 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞILDI
Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarını anlatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda 2018'in Ekim ayı sonu itibarıyla 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa ulaştığını belirtti. Bakan Selçuk, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile 2 bin 969 çocuğumuzun ailesine destek sağlanmış ve 3 bin 757 çocuğumuzun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir" diye konuştu.
'228 ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARINA ALINDI'
Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 228 çocuğun bakım kuruluşlarına alındığını duyuran Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak çocuklarımızı her türlü istismardan, şiddetten, madde bağımlılığından, terörden korumak zorundayız" dedi. Bakan Selçuk, Bakanlık ve UNICEF işbirliği ile düzenlenen 'Sosyal Uyum Programı' kapsamında da bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaşıldığını belirtti.
'PROJELERİMİZ 81 İLDE DEVAM EDİYOR'
100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen ve 23 pilot ilde uygulanan 'Okul Destek Projesi'nin 81 ilde yaygınlaştırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "81 ilde ilgili bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar' projemize devam ediyoruz" dedi.
Bakan Selçuk, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi kapsamında da çocuk dostu kitap sayısını 222'ye çıkardıklarını ifade etti.
'ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIMDIR'
Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk haklarının tanıtılması, benimsenmesi ve benimsetilmesinde, toplumun her bireyine ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir. Çocuklar ülkemizin geleceğine yatırımdır" diye konuştu.
Programda, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri ise hazırladıkları 19 maddelik bildiriyi, Bakan Selçuk ve Meclis İdare Amiri Orhan Yegin'e takdim etti. Deklarasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen ve çocukların fikirlerine büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Selçuk, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi.
Forumun ardından çocuklar Bakan Selçuk ile birlikte AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısına katılarak bildiriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

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Bakan Selçuk: Çocuk işçiliği ile mücadelede, 11 bini aşkın çocuğa ulaşıldıBakan Selçuk: Çocuk işçiliği ile mücadelede, 11 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

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