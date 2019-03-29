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Bakan Selçuk dolmuş kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde öğretmenlerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde öğretmenlerle buluştu. Program sonrası dolmuşçuların çay davetini kırmayan Bakan Selçuk, şoför koltuğuna geçerek dolmuş kullandı.
Kahramankazan’daki Aile Yaşam Merkezi’nde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, program çıkışı bahçede toplanan dolmuşçuların çay davetini kırmayarak, duraktaki kameriyede dolmuş esnafıyla çay içip sohbet etti. Baba mesleğinin dolmuşçuluk olduğunu, öğrencilik yıllarında bir süre kendisinin de dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptığını anlatan Selçuk, anılarını paylaştı. Mesleğin sorunları ve diline hakimiyeti ile şoförleri şaşırtan Bakan Selçuk, “Makam arabasıyla giderken dolmuş görüyorum, durdursam da şuna binsem direksiyona geçsem diyorum. Samimiyetle söylüyorum arabada gidiyorum, bir durakta 10-15 tane yolcu birikmiş şunları alalım diyorum. Bu öyle bir hastalık yani” diye konuştu.
Sohbette Kahramankazanlı şoför esnafının istekleri ve sorunların nasıl çözülebileceği de konuşuldu. Bakan Selçuk, çay sohbetinin ardından dolmuşçularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sonrası duraktaki dolmuşlardan birine binen Selçuk, şoför koltuğuna geçerek durağın çevresinde kısa bir tur attı. Bakan Selçuk, daha sonra şoför esnafıyla vedalaşarak programına devam etti.

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