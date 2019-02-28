Bakan Selçuk: “Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek hep beraber olacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından önemli bir seçim olduğunu belirterek “Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek hep beraber olacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Giresun’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Eski Bakan ve Vali Atilla Koç’un kızı olan Bakan Selçuk, babasının Giresun’da valilik yaptığı dönemde ortaokulu ve lisenin bir kısmını burada okuduğunu ve şehri kendi memleketi gibi gördüğünü kaydetti.

Bakanı Selçuk, burada yaptığı konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine atıfta bulunarak, “Bu seçim inşallah bizim zaferle sonuçlandıracağımız bir seçim olacak" dedi. 2002’den bu yana milletin umudu olduklarını belirten Selçuk, “Umudumuzu her zaman diri tuttuk ve AK Parti olarak her zaman çıtayı yükselttik, çünkü AK Parti’deki herkes hizmete sevdalı olarak var, aşk ile var. Aşk varken bir yandan da Cumhurbaşkanımızın bu seçim süresince beyan ettiği gibi biz bir yandan da tevazumuzu, samimiyetimizi, gayretimizi hiçbir zaman bırakmadık 17 yıl boyunca." diye konuştu.