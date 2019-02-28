HABER

Bakan Selçuk: “Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek hep beraber olacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 22:21 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından önemli bir seçim olduğunu belirterek “Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek hep beraber olacak” dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Giresun’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından önemli bir seçim olduğunu belirterek “Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek hep beraber olacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Giresun’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Eski Bakan ve Vali Atilla Koç’un kızı olan Bakan Selçuk, babasının Giresun’da valilik yaptığı dönemde ortaokulu ve lisenin bir kısmını burada okuduğunu ve şehri kendi memleketi gibi gördüğünü kaydetti.

Bakanı Selçuk, burada yaptığı konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine atıfta bulunarak, “Bu seçim inşallah bizim zaferle sonuçlandıracağımız bir seçim olacak" dedi. 2002’den bu yana milletin umudu olduklarını belirten Selçuk, “Umudumuzu her zaman diri tuttuk ve AK Parti olarak her zaman çıtayı yükselttik, çünkü AK Parti’deki herkes hizmete sevdalı olarak var, aşk ile var. Aşk varken bir yandan da Cumhurbaşkanımızın bu seçim süresince beyan ettiği gibi biz bir yandan da tevazumuzu, samimiyetimizi, gayretimizi hiçbir zaman bırakmadık 17 yıl boyunca." diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “İlkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik, 31 Mart yerel seçimleri de tabi ki siyasi tarihimiz açısından önemli seçimlerden biri. Aslında AK Parti olarak her seçimi önemli gördük, hiçbir seçimi küçümsemedik ve her seçime de ilk seçim gibi büyük bir gayretle, büyük bir şevkle çalıştık. Bu seçimden de inşallah bizler yine bir zaferle çıkacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanımızın liderliğine layık olarak çıkacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kendisiyle yarıştığını ve kendi çıtasını yükselten bir parti olduğunu kaydeden Selçuk, “Teşkilatlarımızla birlikte bu tarihi sorumluluğu da yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah ben Giresun’a zafer kazanmış ev sahibi olarak geleceğim. Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek hep beraber olacak. Biz, AK Parti milletin partisidir diyoruz, AK Parti milletin ta kendisidir diyoruz, buna her zaman inandık. İşte biz bu seçimlerde de her zaman olduğu gibi milli irade diyeceğiz, gönül belediyeciliği diyeceğiz, gönül belediyeciliğinde neler kastettiğimizi vatandaşlarımıza anlatacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Recep Karaçam adlı vatandaş Bakan Selçuk’tan istekte bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazdığı şiirini okudu. Bakan Selçuk da hayranlıkla dinlediği şiirlere alkış tutarak destek verdi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bakan Akar ve komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret ettiBakan Akar ve komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
Bakan Pakdemirli: Bin tonun üzerinde bakliyatımız satışa hazır (3)Bakan Pakdemirli: Bin tonun üzerinde bakliyatımız satışa hazır (3)

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.