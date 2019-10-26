HABER

Bakan Selçuk, “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Yozgat’ta iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz.

Yozgat’ta iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu’da bir söz var ‘Paran kadar konuş değil de hayrın kadar konuş’ derler. Hayrın kadar konuşmakta gerçekten çok güzel” dedi.
Birtakım programlara katılmak üzere Yozgat’ta gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hayırsever iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle Yozgat Çamlığı Milli Parkında bir araya geldi. Bakan Selçuk, Yozgat’ta eğitim ve öğretime destek veren iş insanları ve STK temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreni sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu’da bir söz var ‘Paran konuş değil de hayrın kadar konuş’ derler. Hayrın kadar konuşmakta gerçekten çok güzel” diyerek iş insanlarına ve STK temsilcilerine teşekkür etti.
Bakan Selçuk daha sonra Yozgat Valiliği ziyareti gerçekleştirdi ve ziyaret sonrası Selçuk, İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Yozgat Çamlığı Milli Parkında gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldıErdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı
İYİ Parti, kuruluşunun 2'nci yılını kutladıİYİ Parti, kuruluşunun 2'nci yılını kutladı
1/

En Çok Okunan Haberler

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Son dakika... Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İbrahim Kalın'dan CNN World'e özel açıklamalar! 'Gerçek trajedi...'

CNN World'e özel açıklamalar! 'Gerçek trajedi...'

CHP'li Ağbaba'dan 'mektup' tepkisi

CHP'li Ağbaba'dan 'mektup' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'Tunç Soyer' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'Tunç Soyer' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.