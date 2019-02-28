Bakan Selçuk: “Son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, “Söz konusu dönemde ülkemiz 582 bin gencin istihdama katılmasını sağlarken, Avrupa’da genç istihdamı 4 milyon azaldı” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Valiliği ve Ordu Üniversitesinin katkılarıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesi’ndeki Morfoloji Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘İŞKUR Kampüste’ programına katıldı. Burada gençlere hitap eden Bakan Selçuk, “Bu, ‘İŞKUR Kampüste’ projemiz ile geleceği şekillendirirken sizlere bir nebze de olsun yol ve yön göstermek istiyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin ilerlemesini ve kalkınmasının en temel yolu eğitimden geçiyor. Sizlerin daha yetenekli, daha yetkin ve daha verimli işlerde çalışabilecek ve daha liyakat insanlar olarak yetişmenize bağlı olarak ülkemiz kalkınacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz hükümet olarak değerlerine, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıkan siz cesur gençlerin potansiyeline her zaman inandık ve inanmaya da devam ediyoruz. Biliyoruz ki değerleriyle, ilimle ve bilimle yetişen bir gençlik, bizi daha güzel yarınlara taşıyacak” diye konuştu.

"İŞKUR Kampüste etkinliği ile 81 ilde eğitimden iş hayatına geçişteki desteklendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmayı hedefliyoruz"

Bakan Selçuk, İŞKUR Kampüste etkinliği ile 81 ildeki gençlere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Biz, siz gençlerle ilgili programlarımızı üretirken, bunları sadece masa başında değil, sahaya inerek ve sizleri dinleyerek oluşturmak istiyoruz. Bakanlığımız hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri de bilindiği gibi gençlerin istihdamı. İstihdam her anlamda önemli ama biz özellikle gençlerimize istihdamı çok önemsiyoruz. Genç istihdamı üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri. İŞKUR Kampüste etkinliği ile de 81 ilimizde eğitimden iş hayatına geçişteki desteklendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmayı hedefliyoruz. Bugün de burada Ordu’da bugün bu etkinliği gerçekleştirmenin çok büyük bir mutluluğu içerisindeyim” şeklinde konuştu.

“Son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız”

“Siz gençlerimizi bu İŞKUR Kampüste etkinliği ile her alanda başarıya ulaşmanız için hedefe yönlendirmeyi, attığınız her adımda da destek olmayı amaçlıyoruz” diyen Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Verilere bakıldığı zaman biz son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız. Söz konusu dönemde ülkemiz 582 bin gencin istihdama katılmasını sağlarken, Avrupa’da genç istihdamı 4 milyon azaldı. Yine Avrupa Birliği ülkelerinde genç iş gücü 4 buçuk milyon azalırken, bizler genç iş gücü sayımızı 1 milyon kişi arttırdık. Yine Eurostad verilerine göre Türkiye yüksek öğretim mezunu iş gücünü ve istihdamını da en yüksek oranda arttıran bir ülke. Bu rakamlar bize nicelik olarak arttığımızı ve kuvvetlendiğimizi ifade ediyor.”