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Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim bazı illerimizde hiç vaka yok. Bazı illerimizde çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız" dedi.

Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7'de katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Okulların açılış tarihinden sınavlara kadar önemli bilgiler veren Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.

Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.

EĞER İLLERE GÖRE OKULLARIN AÇILIMI OLURSA...

Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.

Şimdi yeniden motive olma zamanı yeniden yükselme zamanı. Yapay zeka temelli akıllı destek sistemi getirdik. Her bir çocuğa özel rehberlik sistemi geliştirdik.

LGS NASIL OLACAK?

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Biliyorsunuz LGS'de bir ilk olacak bu. Kendi öğretmenleri olmayacak ama bildiği bir okul olacak. Her öğrenci 1 veli ile gelirse ya da hiç gelmezse okulların bahçesi ne durumda 45 dakikalık ara var bu ara nasıl yönetilecek? LGS konusunda il il özel çalışmalar yapıyoruz.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Haklı olarak beklenti içerisindeler fakat bizim bir atamayı gerçekleştirmemiz için bir öğretmenin sınıfı olması öğrencilerinin olması lazım ama şu an yok. Bir gün öğretmenliğe başlamış olsaydı atama tamamlanmış olacaktı. Okul açıldığında hemen başlayacaklar.

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