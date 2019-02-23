HABER

Bakan Selçuk’a adına dikilmiş fidan sertifikası

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik’te öğrencilerin ve öğretmenlerin geleceğini tasarlamak anlamında bugün istişareler yapılacağını söyledi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’teki ilk durağı Bilecik Valiliği oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik’te öğrencilerin ve öğretmenlerin geleceğini tasarlamak anlamında bugün istişareler yapılacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’teki ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Valilik girişinde Bakan Selçuk, miniklerin sürprizi ile karşılaştı. Minik öğrenciler çiçek yerine bakanın adına kentte dikilmiş Bilecik’in de plakası olan 11 adet fidanın sertifikasını verdiler. Burada Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak kısa bir açıklama yapan Balan Selçuk, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik’in nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor ama yapacağımız çalışmalar buradan çok yeni tohumların, çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor. Yeni projeler konusunda değerlendirmeler yapmak ve yapacağımız istişareler sonucunda da buranın eğitiminin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hangi noktalara taşınabileceğinin, potansiyelinin ne olduğunun ele alınması olacak. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik’in nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor ama yapacağımız çalışmalar buradan çok yeni tohumların, çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor" dedi.

"Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız, projeler, çalışmalar ele alınacak"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik’e yapılacak projeleri ve çalışmaları bugün istişareler yaparak ele alınacağını belirterek, "Bu potansiyeli değerlendirerek öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız, projeler, çalışmalar ele alınacak. Ben burada bulunmaktan ve burada yapacağımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak raporları paylaşmaktan mutluluk duyacağım" ifadelerine yer verdi.

"Bilecik’te 36 bin öğrencimiz, 2 bin üzerinde de öğretmenimiz var"
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise; kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İlimizde yaklaşık 36 bin öğrencimiz, 2 bin üzerinde de öğretmenimiz var. Bu verilere baktığımız zaman eğitim ordusu Bilecik’te önemli bir ring. Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın önümüze koyduğu bir vizyon var. Bu vizyona uygun olarak büyük bir atılım yapmayı hedefliyoruz. Bakanımızın direktifleriyle beraber bu noktada yeni bir ufuk açarak ilerleyeceğiz. Eğitim ülkemizi taşıyacak en önemli unsurdur. Bakanımızın vereceği cesaretle Bilecik’imizi eğitim konusunda daha da iyi seviyelere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Kılıçdaroğlu Antalya’daKılıçdaroğlu Antalya’da
Bakan Ersoy, turizmcilerle bir araya geldiBakan Ersoy, turizmcilerle bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.