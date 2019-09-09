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Bakan Selçuk'tan jandarmaya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çekilen videoda öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlere teşekkür etti - Selçuk: - "Bu güzel dilekleriniz için tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımı sunarım. Orada olmanızın bize verdiği gücü ve gururu tarif etmek imkansız. Şırnak Namazdağı'na ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimize selamlar"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çekilen videoda öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlere teşekkür etti.

Selçuk, Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlerin öğrenci ve öğretmenlere başarı dilediği video için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Bu güzel dilekleriniz için tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımı sunarım. Orada olmanızın bize verdiği gücü ve gururu tarif etmek imkansız. Şırnak Namazdağı'na ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimize selamlar." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlanan videoda Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerler, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarı dilemişti.

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