Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam, o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi çocukluğunuzu, kendi öğrenciliğinizi karşılar gibi karşılamanızdır." ifadesini kullandı.

Selçuk, instagram hesabından, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Cuma günü bir eğitim-öğretim yılının daha noktalanacağını, çocuklara karnelerin verileceğini belirten Selçuk, "Büyükler, ellerinde karneleriyle okuldan gelen çocukları karşılarken; kendi çocukluklarını hatırlasalar ne güzel olur. Kıyas olumlu da olsa olumsuz da olsa zarar veriyor. Kimi ebeveynler, çocuklar arasındaki doğal farklılığı kolayca değiştirilebilir zannediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, "Kardeşler bile birbirine benzemiyor" denildiğini hatırlatarak, "Ama kursa gönderirsek, ek ders aldırırsak, baskı uygularsak, başkalarını örnek gösterirsek olur düşüncesindeler. Bütün çocukları birbiriyle kıyaslayabiliyor, onlardan aynı şeyi ve aynı sonuçları bekleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.