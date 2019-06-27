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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver çayı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 22:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum'da katıldığı toplantı ve yaptığı ziyaretler sonrası öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.

Bakan Selçuk, gün boyu çeşitli programlara katılarak ziyaretlerde bulunduğu Erzurum'da, akşam ise düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde "Oryantiring" eğitimi alan öğretmenlerin gösterisini izleyen Selçuk, ardından semaverin başına geçti.

Selçuk, çay ikramında bulunduğu öğretmenlerle fotoğraflar da çektirdi.

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Erzurum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk semaver çayı

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