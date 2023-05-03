HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi! O görüntüye dikkat çekti: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar

Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi! O görüntüye dikkat çekti: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar

03.05.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Van'da yaptığı mitingle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nu eleştirdi. Soylu, "Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar" derken, mitingdeki görüntülere ve sloganlara tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi! O görüntüye dikkat çekti: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Van'da yaptığı mitingdeki görüntüleri hedef aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun zafer işareti yapmasına ve alandaki sloganlara dikkat çeken Bakan Soylu; Şişli'de Gölova Kadınlar Derneği üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltı programında yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:

BAKAN SOYLU: "PKK'NIN YAPTIĞI ZAFER İŞARETİNİ YAPTILAR"

"Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu bay bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişi 'Selo'ya özgürlük.' diye bağırdı. HDP'lileri oraya topladılar. Kendi birtakım partililerini topladılar. Yetmedi 'Dişe diş, kana kan Öcalan.' diye orada slogan attılar. Şimdi, neyin ne olacağı, eğer bunlar iktidara gelirlerse Allah korusun ne yapacakları apaçık ortadadır."

fdsgdsh

"ERDOĞAN GİTSİN DİYENLER, APO'YLA SELO'YU SERBEST BIRAKMAK İSTİYOR"

Van mitinginde bir grubun "Tayyip Erdoğan gitsin." dediğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Gelecekler belli. Niye Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar? Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tam 100 yıllık altyapısını hazırladığı için. Niçin? Türkiye'yi bağımsız bir ülke haline getirdiği için. Şimdi de Amerikan Başkanı çıkmış diyor ki 'Biz 15 Temmuz'u başaramadık. Şimdi bunu seçimle başaracağız.' Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, 15 Temmuz'u yapanları, FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurup, Hatay'ımızı, Gaziantep'imizi, Kilis'imizi, Şanlıurfa'mızı, Akçakale'mizi yeniden bombalayıp, Türkiye'yi terörün esiri haline getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Apo'yla Selo'ya 'tutsak' diyorlar, Apo'yla Selo'yu serbest bırakmak istiyorlar. 'Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenler, bugüne kadar şehitlerimizin kanıyla sulanan bu ülkeyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'sunun belediyelerini, yine aynı şekilde PKK'ya HDP'ye verip, dağlara 9 yaşındaki çocukları göndermek, PKK'ya belediyeler üzerinden para, lojistik göndermek istiyorlar."

Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin." diyenlerin aileyi dağıtmak, LGBT'yi Amerika ve Avrupa'nın tavsiyesiyle baskısıyla Türkiye'ye getirmek istediklerini belirterek, "Şuradaki billboardlarda, belediye duraklarındaki reklamlarda bay bay Kemal diyor ki 'Cinsel yönelimi Türkiye'de serbest bırakacağız. Herkes istediğini yapabilecek.' Bu o demektir." ifadelerini kullandı.

AA-20230503-31031222-31031221-ICISLERI_BAKANI_SULEYMAN_SOYLU

"TERÖRÜ ORADAN TEMİZLEDİĞİMİZ İÇİN BUGÜN PETROL ÜRETİYORUZ"

Türkiye'nin enerji, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalara da değinen Soylu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni petrol keşfine ilişkin, şunları kaydetti:

"6 aydır, 8 bin 900 yüz varil...Terörün olduğu yer Gabar'da, biz terörü oradan temizlediğimiz için bugün petrol üretiyoruz. Şimdi yeni bir müjde çıktı. 4-5 gün önce, TPAO Genel Müdürümüz, Şırnak Valimiz hep beraber aradılar, dediler ki 'Gabar-1 kuyusunda petrolü bulduk. Hem de Suudi Arabistan kalitesinde hem de Türkiye'nin en büyük rezervi olabilecek şekilde petrolü bulduk.'"

Öte yandan Bakan Soylu, Ankara merkezli 52 ilde yürütülen, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirdikleri 53. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yaklaşık 2 bin 248 polisin katıldığını anlattı.

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...

 Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

İlk kez açıkladı! Mansur Yavaş ve kendisi için "Öndeyiz" diyerek oran verdi

İlk kez açıkladı! Mansur Yavaş ve kendisi için "Öndeyiz" diyerek oran verdi

 Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

Bakan Soylu, yaklaşık 598 şüphelinin bulunduğu"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun, bu zamana kadar yapılan en büyük operasyon olduğuna işaret etti.

Şüphelilerin yeni bir yöntem belirlediklerini, kendilerinin de bir yıldır bu yeni yöntemi takip ettiklerini aktaran Soylu, "Bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor ve birtakım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paralar sonucunda uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yöneticisi var, lideri var. Bunun içerisinde satıcısı var. Bunun içinde torbacısı var. Sabahleyin Allah nasip etti. 52 vilayette bunların 524'ünü kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ettik." bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Bu uyuşturucunun kökünü kazıyacağız." talimatı verdiğinde, cezaevinde uyuşturucudan tutuklu olanların sayısı 36 bin iken, şu anda bu sayının 126 bin olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili ölümleri ise 941'den 270'e düşürdüklerini dile getirdi.
Bakan Soylu, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır 2 milyon kadının katılımıyla gerçekleştirdikleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinde sayıyı bu yıl 3 milyona çıkaracaklarını aktardı.

AA-20230503-31031222-31031220-ICISLERI_BAKANI_SULEYMAN_SOYLU

Türkiye'de uyuşturucunun en çok kullanıldığı yerlerin başında yüzde 46-47 oranıyla evlerin geldiğini, bunu da annelerle kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten Soylu, bu işe ilk başladıklarında en çok uyuşturucu kullanılan ikinci yerin yüzde 30'la metruk binalar olduğunu, bu şekilde tespit ettikleri 124 bin binadan 110 binini yıktıklarını ya da rehabilite ettiklerini ve buralarda kullanım oranını yüzde 17-18'lere düşürdüklerini kaydetti.

"PKK, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU SATICISI"

PKK terör örgütünün Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısı olduğunu vurgulayan Soylu, örgütün zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle kenevir üretip bunu esrara çevirerek, Türkiye'de çok büyük gelirler elde ettiğini dile getirdi.
Soylu, sadece geçen yıl 110 milyonun üzerinde kök kenevir yakaladıklarından bahsederek, bir taraftan terör örgütüyle bu konuda mücadele ettiklerinin, bir taraftan da uyuşturucunun kökünü kazımak için büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez açıkladı! Mansur Yavaş ve kendisi için "Öndeyiz" diyerek oran verdiİlk kez açıkladı! Mansur Yavaş ve kendisi için "Öndeyiz" diyerek oran verdi
'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı
Seçilirse kabine nasıl olacak? 6 isim verdiSeçilirse kabine nasıl olacak? 6 isim verdi
Anahtar Kelimeler:
seçim Van Süleyman Soylu Dilek İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Ekmek bıçağıyla tek tek boğazlarını kesti!

Ekmek bıçağıyla tek tek boğazlarını kesti!

İlginizi Çekebilir

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.