Son dakika | İmamoğlu ilk kez açıkladı! Mansur Yavaş ve kendisi için "Öndeyiz" diyerek oran verdi: En az...

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu depremde ağır yara alan illerden olan Adıyaman'da düzenlenen mitingde konuşma gerçekleştirdi. Yerel seçimlerle ilgili ilk kez konuşan İmamoğlu, İstanbul ve Ankara'da 2019 seçimleriyle bugünkü oy oranları arasında ölçtükleri farkı açıkladı.

"ARTIK ZARAR VERİYORLAR"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Başkanlık sistemine geçerken bu döneme şahlanış dönemi dediler. Çıraklık, kalfalık, ustalık, şahlanış dönemi... Allah var, en iyi, en bereketli, en müreffeh dönemi çıraklık dönemi.

Bugünün ekonomi, adalet bakanlarına bakın. Adalet Bakanı kalkıp bir seçimi "Onlar kazanırsa darbeci, şöyle kutlayacaklar, kendileri kazanırlarsa milli irade" vesaire... Olmaz! Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Artık zarar veriyorlar.

"SOMURTAN KİM VARSA YOLLAYIN EVİNE"

Birinize hafif yan gözle bakan yöneticiyi seçmeyin. Hepinizin gözünün içine bakan, sizi dinleyip anlayan yöneticileri seçin. Bu yönetici kavramı değişecek. Devlet vatandaşına gücünü göstermez. Afete gücünü gösterir. Vatandaşa adaletini, vicdanını, güler yüzünü, şefkatini gösterir. Somurtan kim varsa yollayın evine, yollayın evine, yollayın evine!

Tütündeki yasakları kaldıracağız. Kahta'ya, Adıyaman'a bahar gelecek.

"DEMOKRASİ TOKADI ATTILAR, HALA AKILLANMIYORLAR"

Seçimlere darbe diyecek kadar akılları gitti. 2019 seçimi anacığımın ak sütü kadar bana helaldir! O seçimi iptal ettiler. Milletçe tam 806 bin oy farkla kocaman demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş? Onlar giderse kaos olurmuş. Sen gidersen huzur gelir bu millete. Gülmeyi unutturdun bize. Sen gideceksin, milletin evine huzur girecek.

YEREL SEÇİMLER İÇİN ANKET AÇIKLAMASI!

25 yıldır yönettiğiniz Ankara'yı, İstanbul'u biz devraldık, kaos mu çıktı? Vallahi de billahi de millet huzurlu. Biz ölçüyoruz: Mansur başkan da ben de o günün en az 10 puan önündeyiz.