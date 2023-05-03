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  4. Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti! Oylar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Oğan'a mı gitti? ORC Araştırma'dan son seçim anketi: Fark azalıyor...

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti! Oylar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Oğan'a mı gitti? ORC Araştırma'dan son seçim anketi: Fark azalıyor...

03.05.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 11 gün kala ORC Araştırma, son anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Son seçim anketinde cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın oy oranları arasındaki farkın azaldığı görülürken, Muharrem İnce'nin oyu ise düşüşe geçti. İnce'nin oyları diğer isimlere kayarken, oyların hangi oranda diğer adaylara gittiği gündem oldu. Öte yandan bir önceki anketten 9 gün sonra iki partinin oy oranlarında yaşanan düşüş dikkat çekerken; TİP'in oylarının yükseldiği görüldü. İşte detaylar...

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti! Oylar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Oğan'a mı gitti? ORC Araştırma'dan son seçim anketi: Fark azalıyor...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi son viraja girilirken, anket şirketleri de son yaptığı çalışmaların sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma şirketi 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Seçimlere 11 gün kala açıklanan anket sonuçlarında cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranının düştüğü görülürken, oyların diğer adaylara yönelik dağılımı ise dikkat çekti. Milletvekilliği seçimleri için partilerin aldıkları oy oranlarının da yer aldığı ankette, MHP ve Memleket Partisi'nin oylarının düştüğü; TİP'in ise yükselişini sürdürdüğü görüldü. İşte tüm detaylar...

ORC ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; anket şirketleri de son çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Son olarak ORC Araştırma yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 950 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" ve "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" soruları soruldu.

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN'IN OY ORANLARI

Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 48; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 44,6 oy aldığı görüldü.

Diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce yüzde 4,3; Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 3,1 oy oranına sahip oldu.

ADAY

9 GÜNDE MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI DÜŞTÜ

ORC'nin 9 gün önce yayımladığı anket sonuçlarında yüzde 6.1 oy alan İnce'nin oylarının eridiği görüldü. İnce'nin oylarının diğer isimlere kayması dikkat çekerken, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 42,4'ten yüzde 44,6'ya yükselmesi dikkat çekti. Bir önceki ankette Kılıçdaroğlu yüzde 49,3; Oğan ise yüzde 2,2 oy oranına sahipti.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Öte yandan son yapılan anket sonuçlarında partilerin de oy oranları yer aldı. AK Parti yüzde 33,2 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 28,0 ile ikinci parti oldu.

İKİ PARTİ'NİN OY ORANI DÜŞTÜ

9 gün önceki ankette yüzde 6,3 oy oranına sahip olduğu açıklanan MHP'nin oyları ise yüzde 5,7'ye geriledi. Benzer bir düşüş de Memleket Partisi cephesinde yaşandı. Bir önceki ankette yüzde 2,7 olan MP'nin oyu yüzde 1,9'a geriledi.

TİP'TEN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

24 Nisan'da yapılan ankette 1,4 olarak açıklanan TİP'in oy oranı ise yüzde 2.0'a yükseldi.

ORC Araştırma'nın yaptığı son ankette partilerin oy oranları şu şekilde listelendi;

AK PARTİ %33,2
CHP %28,0
İYİ PARTİ %15,5
YSP %9,6
MHP %5,7
TİP %2,0
MEMLEKET %1,9
BBP %1,6
YRP %1,3
DİĞER %1,2

VEKIL

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