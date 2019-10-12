HABER

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Mardin'in Nusaybin ilçesine gelerek incelemede bulundu. Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'e 300'e yakın havan düştüğünü ve 11 sivilin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG'li teröristlerce havan ve roket saldırılarının yapıldığı yere geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dün ve önceki gün hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşlara "Sabırlı olacağız" dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu şu açıklamalarda bulundu:

Mardin'e 300'e yakın havan düştü. 11 vatandaşımız şehit oldu.

Yine ezber bozdu! Altından daha kıymetliYine ezber bozdu! Altından daha kıymetli
Prof. Dr. Arıkboğa: Göç meselesinde Türkiye yalnız bırakıldıProf. Dr. Arıkboğa: Göç meselesinde Türkiye yalnız bırakıldı
MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Nusaybin Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Çukur hayranlarına kötü haber!

Çukur hayranlarına kötü haber!

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki!

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

HDP'den 'harekat' açıklaması!

Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek telefonu

Eski başbakanlardan Erdoğan'a telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.