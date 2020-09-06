Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum

Bakan Soylu, Giresun'daki sel felaketindeki arama çalışmaları için bulunduğu Doğankent'te trafiğin sıkışması nedeniyle bir vatandaşın sosyal medyadaki tepkisine Twitter hesabından cevap verdi.

Soylu, "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent’te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik. Arama kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Özür diliyorum



Olmamam gereken bir yerde idim

Doğankent’te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim

Gelişim gidişim toplam yarım saat

Yolda değildik

Arama kurtarma bölgesine indik

Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim https://t.co/bhlNBwRE5j — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) September 5, 2020



