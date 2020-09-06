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Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 00:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi yaşayan Giresun’daki arama kurtarma bölgesine gittiği sırada bir vatandaşın trafiğin sıkışmasına verdiği tepkiye cevap verdi.

Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum

Bakan Soylu, Giresun'daki sel felaketindeki arama çalışmaları için bulunduğu Doğankent'te trafiğin sıkışması nedeniyle bir vatandaşın sosyal medyadaki tepkisine Twitter hesabından cevap verdi.

Soylu, "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent’te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik. Arama kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" ifadelerini kullandı.


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