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  4. Bakan Soylu duyurdu! Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu! Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

02.05.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu duyurdu! Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörü bitirmeye söz verdiklerini vurguladı.

AA-20230429-30993448-30993442-SEHIT_JANDARMA_ASTSUBAY_USTCAVUS_MEHMET_GUNDUZ_TOKATTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı'nda başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu"nda PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Etkisiz hale getirilen teröristin, 28 Nisan'da yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

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şehit Süleyman Soylu

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