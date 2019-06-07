HABER

Bakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Allah bu milletin evlatlarını önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı'nın yanı sıra Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin" dedi.

Bakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin

Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Allah bu milletin evlatlarını önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı'nın yanı sıra Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin" dedi.
Gaziosmanpaşa General Aldoğan Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma namazını Karadeniz Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışı, kendini bekleyen vatandaşlara hitap eden Soylu, "Allah da şahit, takip eden kullarda şahit. 24 saatin 20 saati bu memleketin üzerimize verdiği sorumluluğu yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Memleketimizin birliği ve beraberliğini sağlamak, çocuklarımıza musallat olan musibetleri ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Duam şudur. Bayramın birinci günü Allah nasip etti, bayram namazını daha önce teröristlerin yuvası olan, oradan tüm Türkiye'ye menalet yayılan, oradan eğitimlerini gördükleri, orada lojistiklerini ve mühimmatlarını dağıttıkları Şırnak'tan Karadeniz'e kadar her yerine etki oluşturmaya çalıştıkları ve yaklaşık 2 yıldır Allah'a hamdolsun 5 vakit ezanın orada okunduğu, Ay Yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı bayram namazını Kato'da kıldık. Duamız şudur. Allah da şahit millet de şahit. Allah bu milletin evlatlarını önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı'nın yanı sıra Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin. Bu milleti, sıkıntıdan, kederden uzak tutsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bize itimat edin, güvenin. Eksiksiz Cenab-ı Allah'tır. Biz kuluz, eksiklerle donatılmışız. Ama samimiyetimiz sizden uzak değildir. Bilesiniz yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık bu milleti daha huzur içinde ve etrafındaki coğrafya ve dünyaya sözünü, bu ülkenin medeniyetinin anlattığı çerçevede, geçirebilmek için elimize bir fırsat geçti. Allah bu fırsatı, elimizden almak isteyenlere fırsat vermesin. Bu vesile ile, Karadeniz Mahallesi'ne, Anadolu'nun her yerinden buraya gelen çok kıymetli hemşerilerimize ve yarınımızın istikbali olan çocuklarımıza, esnaflarımıza hayırlı cumalar diliyorum. Allah'ımıza duamız şudur: Allah'ım, bize itimat edip samimiyetimize itimat eden bu millete bizi mahcup etmesin inşallah" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Bakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsinBakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsinBakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsinBakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandıGenç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı
Tatilciler, Uzungöl’e akın ettiTatilciler, Uzungöl’e akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.