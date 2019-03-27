Bakan Soylu: Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik (2)

SİNCAN'DA HALKA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Sincan ilçesinde Yenikent Kent Meydanı’nda toplanan halka seslendi. Türkiye’yi terörle tehdit etmeye kalkışanların şu an cezaevinde olduğunu belirten Soylu, "Kadın çıkacak bizi, milletimizi tehdit edecek. ‘Ben sırtımı PKK’ya, PYD’ye dayadım’ diyecek. Biz ne yapacağız, armut mu toplayacağız. Sen sırtını PKK-PYD’ye dayarsın ha, sana şimdi 4 tane duvar verdik, ister o duvara daya, ister öbürüne daya hangi duvara dayarsan daya" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ KİME EMANET EDECEĞİZ?'

Millet İttifakı’nın PKK’ya yeni bir yaşam tüneli kurmak için mücadele ettiğini ileri süren Bakan Soylu, "Birileri kaseti tekrar başa sarmak istiyor. 325 PKK’lıyı, HDP’liyi kendi listelerine yazdılar. Kim bunlar, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi. Kılıçdaroğlu, ‘Bunlar madem PKK’lı hemen tutuklayın’ diyor. Biz 64 belediyeyi görevden aldık değil mi? 198 belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesini görevden aldık. Bunların hepsi tutuklu muydu, hayır. ‘Bunların hepsi CHP’li’ diyor. Kılıçdaroğlu, her zamanki gibi yalan söylüyorsun, bunlar PKK’lı. Bana teşekkür etmesi lazım, ‘Biz PKK’ya patlayıcı taşıyanları listeye koyduk, yanlış yaptık’ demesi lazım. Allah’ınızı severseniz karakol bombalayandan belediye meclis üyesi olur mu? Çocuklarımızı, gençlerimizi kime emanet edeceğiz? Haraç toplayandan, PKK’ya gönderenden belediye meclis üyesi olur mu? Apo için ölüm orucuna yatandan belediye meclis üyesi olur mu? Bu liste böyle uzayıp gidiyor" diye konuştu.