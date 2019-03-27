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Bakan Soylu: Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 21:38 | Son Güncelleme

SİNCAN'DA HALKA SESLENDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Sincan ilçesinde Yenikent Kent Meydanı’nda toplanan halka seslendi.

SİNCAN'DA HALKA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Sincan ilçesinde Yenikent Kent Meydanı’nda toplanan halka seslendi. Türkiye’yi terörle tehdit etmeye kalkışanların şu an cezaevinde olduğunu belirten Soylu, "Kadın çıkacak bizi, milletimizi tehdit edecek. ‘Ben sırtımı PKK’ya, PYD’ye dayadım’ diyecek. Biz ne yapacağız, armut mu toplayacağız. Sen sırtını PKK-PYD’ye dayarsın ha, sana şimdi 4 tane duvar verdik, ister o duvara daya, ister öbürüne daya hangi duvara dayarsan daya" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ KİME EMANET EDECEĞİZ?'

Millet İttifakı’nın PKK’ya yeni bir yaşam tüneli kurmak için mücadele ettiğini ileri süren Bakan Soylu, "Birileri kaseti tekrar başa sarmak istiyor. 325 PKK’lıyı, HDP’liyi kendi listelerine yazdılar. Kim bunlar, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi. Kılıçdaroğlu, ‘Bunlar madem PKK’lı hemen tutuklayın’ diyor. Biz 64 belediyeyi görevden aldık değil mi? 198 belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesini görevden aldık. Bunların hepsi tutuklu muydu, hayır. ‘Bunların hepsi CHP’li’ diyor. Kılıçdaroğlu, her zamanki gibi yalan söylüyorsun, bunlar PKK’lı. Bana teşekkür etmesi lazım, ‘Biz PKK’ya patlayıcı taşıyanları listeye koyduk, yanlış yaptık’ demesi lazım. Allah’ınızı severseniz karakol bombalayandan belediye meclis üyesi olur mu? Çocuklarımızı, gençlerimizi kime emanet edeceğiz? Haraç toplayandan, PKK’ya gönderenden belediye meclis üyesi olur mu? Apo için ölüm orucuna yatandan belediye meclis üyesi olur mu? Bu liste böyle uzayıp gidiyor" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİNİ OLUŞTURMAK İÇİN ADIM ATIYORUZ'

Uyuşturucuyla mücadele alanında Türkiye’nin ilk kez büyük bir ivme kazandığını belirten Soylu, şöyle dedi:

"İlk kez böyle bir ivme yakaladık, ilk kez istim üzerindeyiz. Dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturmak için adım atıyoruz. Sizin sabrınıza da minnettarız ama buradan size namus sözü veriyorum. Bu uyuşturucu satıcılarını da onların ağa babalarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah da millet de hesabını sorsun."

'DAĞLARDAKİ TERÖRİSTLER BUNDAN SONRA BIRAKIN YÜRÜMEYİ, KAFALARINI ÇIKARAMAYACAK'

Savunma sanayi alanında yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Bakan Soylu, insansız hava araçlarına getirilen yeni bir yazılımla dağdaki teröristlerin kafalarını bile çıkaramayacağını söyledi. Soylu, "Ben Savunma Sanayii İcra Komitesi üyesiyim, Cumhurbaşkanımız da onun başkanı. Öyle şeyler yapıyoruz ki bunların bir kısmını da söyleyemiyoruz tabi. Ama söylesek var ya gece sabahlara kadar uyuyamazsınız sevincinizden. Türkiye çok büyüdü, hayallerimizin Türkiye’sine doğru adım atıyoruz hep beraber. Bunu engellemelerine fırsat vermeyin" dedi.

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