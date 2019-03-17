Bakan Soylu: Şimdi sana 4 duvar verdik, o duvara daya

Mehmet YİRUN-Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kendisine çok sert konuştuğu için kızdıklarını belirterek, "Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliğe katılarak halka seslendi. Miting alanına kurulan sahneye yoğun ilgi nedeniyle güçlükle çıkabilen Soylu, Türkiye'nin terör ve ekonomik saldırılarla mücadele ettiğini belirterek, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi.