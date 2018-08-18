Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldi

Kaan ULU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovıc'i makamında kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi, Süleyman Soylu ile Nebojsa Stefanovıc, şeref defterini imzaladı. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

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