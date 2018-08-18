HABER

Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovıc'i makamında kabul etti.

Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldi

Kaan ULU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovıc'i makamında kabul etti.
İçişleri Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi, Süleyman Soylu ile Nebojsa Stefanovıc, şeref defterini imzaladı. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldiBakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldiBakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldiBakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldi

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.