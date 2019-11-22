Bakan Soylu: "Son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi"

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir."

Soylu, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gaziantep'teki emniyet hizmetlerine 100 yeni araç hibesi nedeniyle düzenlenen teslim törenine katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de güvenlik anlamında çok önemli adımların atıldığını söyledi.

Bugün ülkenin her tarafında huzur ve güven olduğunu, asayiş olaylarından uyuşturucuya, terör olaylarına kadar birçok noktada Türkiye'de çok önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir. Bunu hep birlikte yaptık."