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  4. Bakan Soylu: Son 4 yılda yurt içinde terörist sayısı yüzde 87 azaldı

Bakan Soylu: Son 4 yılda yurt içinde terörist sayısı yüzde 87 azaldı

11.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu: Son 4 yılda yurt içinde terörist sayısı yüzde 87 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 4 yılda yurt içindeki terörist mevcudunun yüzde 87 oranında azaldığını belirterek, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı ve 52 olarak gerçekleşti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '10 Ocak İdareciler Günü' nedeniyle bakanlıkta düzenlenen programa katıldı. Programa Bakan Soylu ile birlikte mülki idare amirleri katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, ABD'de yaşanan eylemlerle ilgili, "Türkiye birçok darbe yaşadı. Belki yüzlerce toplumsal eylemle karşılaştı. Ama hiç birisinde geçen hafta ABD'de yaşanan görüntüler yaşanmadı. Yaşanmayacaktır da. Kimseyi ve hiçbir devleti yermek için söylüyor değilim. Oradaki mesela bir kolluk zafiyeti değildir. Başka bir şeydir. Devletin daha önce tecrübe etmediği kriz karşısındaki şaşkınlığı ve o krizi yönetmemesinin sonucudur" dedi.

"AVRUPA'NIN YAKALADIĞI UYUŞTURUCUNUN İKİ KATINI YAKALIYORUZ"

Türkiye'nin terörle mücadele noktasında Avrupa'nın iki katı tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bu mesele ile birkaç nesildir mücadele eden iki asırlık iç güvenlik teşkilatları, binlerce yıllık geleneği olan silahlı kuvvetler var. Türkiye; Avrupa'nın yakaladığı uyuşturucunun iki katını yakalıyor, Avrupa'nın iki katı tecrübesi var. Toplumsal olaylarda, devleti ele geçirme çabalarında, ihanette, darbelerde yüksek bir tecrübemiz var. Bugün Avrupa'da bir terör eylemi olduğunda her şey birbirine giriyor. Oysa 15 Temmuz gecesi bu ülkede bir darbe kalkışması oldu; silahlı bir kalkışmaydı, gece darbeyi bastırdık. Sabahına da herkes dükkanını açtı, işine gücüne devam etti" diye konuştu.

"YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST MEVCUDU YÜZDE 87 AZALDI"

Ardından terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, şöyle dedi:
"Son 4 yılda yurt içindeki terörist mevcudu yüzde 87 oranında azaldı. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı ve 52 olarak gerçekleşti. Katılımın yaklaşık 5 katını ikna yöntemi ile dağdan indirdik, sayısı 243'tür. Uyuşturucu ile öyle büyük mücadele veriyoruz ki, 2020 yılında yakaladığımız kök kenevirin değeri 23 milyar lirayı buldu. Uyuşturucuya bağlı ölümleri 2017 yılındaki 941 seviyesinden, 2020 yılı ilk 11 ayı içerisinde 175'e düşürdük. Aynı periyotta kadın cinayetleri 336'dan 266'ya geriledi."

"BÜYÜK BİR KAKOFONİ YAŞARDI"

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlarına değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Türkiye parlamenter sistemin içerisinde olsaydı büyük bir kakofoni yaşardı. Her kafadan bir ses çıkardı. Büyük bir kaos yaşardı ve birilerinin istediği Türkiye'nin kendi içerisinde patinaj ettiği bir süreçle karşı karşıya kalırdı. Oysa şu anda patinaj etmeyen, meseleleri teker teker çözen, ileri ufuklar vadedebilen, iyi bir koordinasyon ortaya koyan ve dünyanın da şu coğrafyada parmak ısırarak takip ettiği bir tabloyu hep beraber yaşıyoruz. Bunu yaşamaya da devam edeceğiz. Göreceksiniz; bu sistem içerisinde yaşadığımız bu günlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı olduğu dünya tarafından takdir edilecektir. Ancak o gün gelecek, yine başka bir şey bilmeyenler, yine bildiklerini söylemeye devam edecektir. Zaten milletimiz nezdinde bizler ile onları ayıran anlayış tam da budur." (DHA)

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