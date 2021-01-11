Bakan Soylu: Son 4 yılda yurt içinde terörist sayısı yüzde 87 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '10 Ocak İdareciler Günü' nedeniyle bakanlıkta düzenlenen programa katıldı. Programa Bakan Soylu ile birlikte mülki idare amirleri katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, ABD'de yaşanan eylemlerle ilgili, "Türkiye birçok darbe yaşadı. Belki yüzlerce toplumsal eylemle karşılaştı. Ama hiç birisinde geçen hafta ABD'de yaşanan görüntüler yaşanmadı. Yaşanmayacaktır da. Kimseyi ve hiçbir devleti yermek için söylüyor değilim. Oradaki mesela bir kolluk zafiyeti değildir. Başka bir şeydir. Devletin daha önce tecrübe etmediği kriz karşısındaki şaşkınlığı ve o krizi yönetmemesinin sonucudur" dedi.

"AVRUPA'NIN YAKALADIĞI UYUŞTURUCUNUN İKİ KATINI YAKALIYORUZ"

Türkiye'nin terörle mücadele noktasında Avrupa'nın iki katı tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bu mesele ile birkaç nesildir mücadele eden iki asırlık iç güvenlik teşkilatları, binlerce yıllık geleneği olan silahlı kuvvetler var. Türkiye; Avrupa'nın yakaladığı uyuşturucunun iki katını yakalıyor, Avrupa'nın iki katı tecrübesi var. Toplumsal olaylarda, devleti ele geçirme çabalarında, ihanette, darbelerde yüksek bir tecrübemiz var. Bugün Avrupa'da bir terör eylemi olduğunda her şey birbirine giriyor. Oysa 15 Temmuz gecesi bu ülkede bir darbe kalkışması oldu; silahlı bir kalkışmaydı, gece darbeyi bastırdık. Sabahına da herkes dükkanını açtı, işine gücüne devam etti" diye konuştu.